Starši Melanie Trump postali državljani ZDA

Starši prve dame ZDA Melanie Trump so v New Yorku opravili izpit za državljanstvo in tudi že slovesno zaprisegli, je sporočil družinski odvetnik prve dame Michael Wildes. Viktor in Amalija Knavs bosta tako poleg slovenskega kmalu dobila še potni list ZDA. 74-letni Viktor in 73-letna Amalija sta do sedaj v ZDA živela pri hčeri in njenem soprogu, 72-letnem Donaldu Trumpu, kot tujca z dovoljenjem za delo in bivanje oziroma tako imenovano zeleno karto. Ta jima je zagotavljala podobne pravice kot ameriškim državljanom, bila sta le brez volilne pravice. Sicer še ni jasno, kje točno bosta živela in se registrirala kot volilca, saj ima Trump svoja bivališča med drugim v New Yorku, New Jerseyju in na Floridi.