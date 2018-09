Hrvaški premier Andrej Plenković je lani na splošni razpravi arbitražni sporazum označil za kršitev mednarodnega prava, takratni slovenski premier Miro Cerar pa mu ni več mogel odgovoriti, ker je bil že na poti domov. Na vprašanje STA, ali pričakuje kaj podobnega tudi v govoru hrvaške kolegice Kolinde Grabar Kitarović, ki bo na vrsti z govorom danes zjutraj, pa Pahor ni odgovoril neposredno.

Dejal je, da se je odločil, da tega ne bo omenjal, čeprav je v govoru poudaril pomen spoštovanja mednarodnega prava in odločitev sodišč. Najprej zato, ker vsi, ki jih to zanima, že vedo za kaj gre. Prav tako pa ne želi, da Slovenija postane država »enega problema«.

»Tretjič pa mislim, da je potrebno z eno pametno politiko pripeljati Hrvaško do tega, da bo sprejela in uveljavila arbitražni sporazum,« je dejal Pahor in dodal, da je o tem govoril tudi z Junckerjem.

ZDA po Pahorjevih besedah ostajajo pomemben zaveznik in partner Slovenije

Po govoru je Pahor slovenskim dopisnikom zagotovil, da ZDA ostajajo pomemben partner in zaveznik Slovenije, čeprav ga skrbi, da je Washington odstopil od Pariškega podnebnega sporazuma in iranskega jedrskega dogovora.

Pahor je skupaj z drugimi svetovnimi voditelji na splošni razpravi 73. Generalne skupščine ZN poudaril pomen multilateralizma, to je skupnega delovanja držav za doseganje skupnih ciljev. Posebej odločen je bil francoski predsednik Emmanuel Macron. Trump je po drugi strani izpostavljal pomen državne suverenosti, torej naj si vsak prizadeva za svoje cilje, ampak bolje, da so v skladu z ameriškimi.

»Mislim, da je to sporočilo, ki so ga dali tudi drugi evropski voditelji, zlasti voditelji majhnih držav. ZDA so velika država z močno vojsko in velikim vplivom v mednarodni politiki in gospodarstvu. Slovenija ni. Nas multilateralizem varuje, daje nam mir in možnost, da kot majhna država v tem svetu razvijamo svoje potenciale,« je dejal Pahor in dodal, da imajo ZDA seveda vso pravico braniti svoje interese.