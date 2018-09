Ne vemo, ali so mu pri tem kakor koli koristila njegova ultralahka jadralna letala, a Ivo Boscarol je menda že odletel iz Slovenije, enako pa je ta teden storil tudi predsednik Borut Pahor. Trenutno je v New Yorku, kjer se je med drugim znašel na govorniškem odru v dvorani Združenih narodov, pozneje pa še v družbi zakoncev Trump. Pahor je na instagramu povedal, da se mu je Melania »čudovito nasmihala«, medijem pa, da sta se vpričo predsednika ZDA Donalda Trumpa na njeno željo pogovarjala v slovenščini, kar je trojico spravljalo v zadrego.

Trump pač ne more vedeti, ali kramljata o okusno opremljenem ambientu ali pa morda kujeta načrt, kako Melanio varno pripeljati nazaj v Sevnico. V vsakem primeru je predsednik Pahor zaradi visokega obiska zamudil lokalno športno prireditev, ki je v vseh pogledih po njegovem okusu – v Kopru je bil konec tedna namreč triatlon ironman. Tekmovalcem je na cilju čestitala Tina Maze, oglasil se je tudi župan Boris Popovič, štafetne različice tekmovanja pa se je v plavanju udeležil celo nekdanji poslanec, vladni sekretar, predsednik uprave Luke Koper in danes podjetnik Gašpar Gašpar Mišič. Časniku Delo se je pohvalil, da je najverjetneje odplaval več od predpisanih slabih štirih kilometrov – držal se je namreč zunanjega kroga, saj je bilo v morju med tekmovalci precej brcanja, prerivanja in praskanja.

Prizemljeni Jan Plestenjak stranišče čisti sam Starejši predstavniki slovenske zabavne glasbe so se pred kratkim na Obali raje udeležili manj zahtevnega športnega mitinga – člani nekdaj priljubljenih zasedb, kot so Bazar, Gu-Gu, Faraoni, pa tudi upokojeni glasbeni urednik Dragan Bulič in Janez Bončina - Benč so se pomerili na teniškem turnirju glasbenikov v Strunjanu. Veliko glasbenikov ob koncih tedna zaradi nastopov sicer nima časa, zato je bila udeležba nekoliko skromnejša, pišejo v Lady, a poudarjajo, da so moški kljub temu uživali v teniških partijah, pozneje pa se zabavali ob glasbenem programu zasedbe Karamela. Tudi najeminentnejši Strunjančan Jan Plestenjak je bil eden tistih, ki so bili najbrž preveč zasedeni za tenis, še vedno pa ima dovolj časa, da razburja slovensko javnost v intervjujih. Nazadnje zahtevnejše bralce Objektiva, kjer je ponovno razlagal, kakšne morajo biti po njegovem ženske. Ni mu všeč »manekenski tip, ki ga je sforsiral gejevski lobi, da so punce videti kot fantje«, priporočljivo pa ni niti to, da se dekle vede kot njegov sostanovalec ali brat. Še zgovornejša je anekdota o čiščenju stranišča v njegovem ljubljanskem lokalu Soba 102. Ko je tam nekoč odkril fekalije, ki jih nekdo ni pospravil za sabo, ni poklical čistilke, kot bi pričakovali, ampak se je z nadlogo spopadel sam. Človek namreč »ne sme izgubiti stika s temi zadevami«, je osvetlil metode, s katerimi ohranja svojo prizemljenost.

Werner bi z gobami lahko nahranil Logatec Z umazanijami vseh vrst se tačas ukvarjajo v resničnostnem tekmovanju Kmetija na Pop TV, kjer se za nagrado 50.000 evrov letos večinoma potegujejo takšni, ki so se udeležili že preteklih resničnostnih šovov. Med drugimi imajo tekmovalca Alexandra, ki prihaja iz Sibirije in želi uspeti s svojo prozo oziroma slikanjem, na šov pa se je pripravljal »s seksom«, pa tudi tekmovalko Anno Paynich, ki bo sabotirala pripravo mesnih jedi – prišla je zato, da bi zaščitila živali pred klanjem. Jesenska narava medtem navdušuje bolj uveljavljene medijske obraze, smo izvedeli v Suzy, kjer so estradnikom ponudili priložnost, da predstavijo svoje gobarske dosežke. Werner in njegova žena sta našla tako velike, da bi z njimi lahko nahranila ves Logatec, Jani Hace iz Siddharte pa je našel orjaka, zaradi katerega pri reviji menijo, da rokenrola ne doživlja samo na odru. Košaro je napolnil tudi voditelj oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak, in to kljub izbrani lokaciji – gobe je namreč iskal na območju, kjer se na telovadno-orožnih vajah sicer sestaja Štajerska varda. V športno-novinarski srenji odmeva poroka predsednika Društva športnih novinarjev Slovenije in dolgoletnega novinarja Slovenske tiskovne agencije Jožeta Zidarja, ki se je oženil v Ugandi. Za nevesto si je izbral podpredsednico ugandskega društva športnih novinarjev Rito Aliguma, ki je na poročni obred prispela na belem konju. Idealnega partnerja je našla nekdanja zmagovalka lepotnih tekmovanj, članica Mense in danes vplivna blogerka oziroma uporabnica instagrama Iris Mulej. V Aveniji smo izvedeli, da svojo hčerko uspešno doji kljub prsnim vsadkom, sicer pa trenutno živi v prestižnem stanovanjskem kompleksu v Budvi. Zaročencu je ime Admir Barčić in prihaja z Jesenic, zdaj pa je direktor prestižne ameriške varnostne agencije v Kabulu in skladno s priimkom celo direktor marine v Budvi. Poleg vsega je nekoč varoval celo Pamelo Anderson, a zvezdniška srečanja niso tuja niti Mulejevi, pa čeprav nanjo redko kdo od slavnih naredi vtis. V preteklosti se je resda družila na zasebni zabavi z Leonardom DiCapriem, srečala Bena Afflecka in raperja 50 Centa, a osebno jo bolj navdihujejo ljudje, kot so Angelina Jolie, Nelson Mandela in Stephen Hawking.