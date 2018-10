Skalni podor na Debelem rtiču bo saniran predvidoma konec oktobra

Po napovedih Občine Ankaran bo sanacija plazu in skalnega podora na območju kopališča Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič končana predvidoma konec oktobra. To je dober mesec dni kasneje, kot so na občini prvotno načrtovali.