Jutri, torej zadnji dan septembra, bodo na kanalu Fox začeli predvajati rekordno, 30. sezono priljubljene serije o povprečni, a disfunkcionalni petčlanski družini Simpson, ki je bila v svoji dolgoletni zgodovini nominirana za nekaj več kot 300 nagrad, od katerih jih je polovico prejela. S 665 epizodami – vsako od njih ustvarjajo od šest do osem mesecev – je najdlje trajajoča tako animirana televizijska kakor tudi situacijsko-komična nanizanka v zgodovini ameriške televizije.

Napovedali zmago Trumpa

Kaj sploh lahko rečemo o seriji Simpsonovi, česar niso o sebi in drugih svetovnih dogodkih povedali že sami? Ustvarjalca South Parka, Trey Parker in Matt Stone, sta to odlično povzela v epizodi »Simpsons already did it« sedme sezone, v kateri glavni junaki ugotavljajo, da pravzaprav ne morejo narediti ničesar novega več, saj so Simpsonovi naredili že vse. In imeli so prav. Na trenutke strašljive so tudi njihove številne »napovedi« prihodnosti, ki so se, kot bi imeli čudežno kristalno kroglo, sčasoma uresničile. Za nekatere bi bolje, da še ne bi. Poleg odkritja Higgsovega bozona, več deset milijard dolarjev vrednega filmskega prevzema stoletja, ko je Disney kupil podjetje 21st Century Fox, samopopravkov na mobilnih telefonih in finančnega zloma Grčije so ustvarjalci serije že leta 2000 napovedali nekaj (takrat) povsem nepredstavljivega – zmago Donalda Trumpa na volitvah. »Kot veste, sem od predsednika Trumpa podedovala zelo slabo finančno stanje države,« svoje sodelavce v Ovalni pisarni obvesti Lisa, prva ameriška predsednica, ki nato izve, da so pod taktirko njenega predhodnika ZDA celo bankrotirale. Na morebitno uresničitev te napovedi bomo morali še malce počakati.

Američani so se s Simpsonovi prvič spoznali oktobra 1989, in sicer v obliki krajših risank pred oglasi in po njih znotraj oddaje Šov Tracey Ullman, po pozitivnih odzivih gledalcev pa so si dve sezoni pozneje prislužili lastno serijo. »Ko prestavljaš kanale in naletiš na rumene like, veš, da gledaš Simpsonove,« je izbiro barve svojih junakov pred leti za BBC komentiral njihov televizijski oče Matt Groening, ki se je sprva ogrel za idejo družine zajcev. Na srečo si je v zadnjem trenutku premislil in se v različnih kategorijah zapisal v zgodovino ameriške televizije. Med drugim leta 2010 tudi v Guinnessovo knjigo rekordov s številom nastopov zvezdnikov v nanizanki. Do letošnjega maja jih je namreč nastopilo neverjetnih 783.