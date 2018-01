Po pregledu dogodkov, ki so najbolj zaznamovali minulo leto, prihaja tudi čas napovedovanj tega, kaj se bo zgodilo letos. Nekaj nam o tem lahko povedo tudi televizijske serije, ki so v preteklosti že večkrat dokazale, da so kdaj imele tudi prav. Simpsonovi so se na primer že pred 20 leti šalili, da bo Disney kupil 21st Century Fox, uganili pa so tudi v nekaterih drugih primerih. Škandal s konjskim mesom, ki so ga ponujali kot kravje meso, se je v animirani jedilnici šole v Springfieldu zgodil leta 1994, v resnici pa v Veliki Britaniji leta 2013, napovedali pa so tudi nastop Lady Gaga na Super Bowlu in Donalda Trumpa kot predsednika ZDA. Trumpa so Simpsonovi v tej vlogi videli že pred 16 leti, niso pa edini, ki so se spogledovali s to idejo.

V seriji 30 Rock so se denimo igrali z motivacijsko izjavo v fiktivnem uradu predsednika Georgea W. Busha, da imajo možnost to državo znova narediti veliko, ki je pozneje postala Trumpov volilni slogan, v Odbiti družini pa je eden od likov leta 2014 hotel zgraditi zid med ZDA in Mehiko.

Piggate in Osama bin Laden Najbizarnejša politična zgodba je povezana z Britanci. Prva epizoda serije Črno ogledalo namreč govori o britanskem premierju, ki mora pred kamerami občevati s prašičem, da bi rešil ugrabljeno članico kraljeve družine, štiri leta pozneje pa so se v medijih pojavile govorice, da je s prašičem v mladosti v resnici občeval nekdanji britanski premier David Cameron. Tako so namreč trdili avtorji njegove neuradne biografije, ki so zapisali, da je Cameron kot študent na Oxfordu v iniciacijskem obredu bratovščine moral vtakniti svoj penis v usta mrtvega prašiča. Afera je dobila ime Piggate in je obnorela družbena omrežja. Politiki bi morali že prej prisluhniti tudi seriji Mladi zdravniki. »Bin Ladna bi morali iskati v Pakistanu,« je namreč o lovu na enega najzloglasnejših teroristov pripomnil hišnik v seriji leta 2007, da ima prav, pa se je izkazalo štiri leta pozneje, ko so Osamo bin Ladna ujeli. Kje? V Pakistanu. V znanstvenofantastični seriji Firefly, ki je postavljena v 26. stoletje, so leta 2002 življenje na Zemlji opisovali kot planet, ki se spopada z vedno večjo problematiko podnebnih sprememb, in kot svet, v katerem je Kitajska postala vodilna sila svobodnega sveta.