Ljubitelji in oboževalci že mrzlično odštevajo, zdaj le še dneve in ure. Do prihajajoče nedelje, 30. septembra. Takrat se namreč obeta premierna, prva epizoda že jubilejne, 30. sezone priljubljene animirane humoristične serije Simpsonovi (The Simpsons), ki so jo na malih zaslonih prvič predvajali že daljnega decembra 1989 in ki z dosedanjimi 639 epizodami med drugim že nekaj časa velja za najdlje predvajano ameriško humoristično nanizanko.

Čeprav gre za animirano serijo, bi se za kakršno koli s takim predigrejem že skoraj spodobilo, da v njej takšno ali drugačno vlogo odigra tudi kakšen avtomobil. In tudi pri Simpsonovih seveda jo. Pa ne samo eden. Skozi več posameznih epizod sta najbolj izpostavljena tista, ki sta v trajni lasti družine. Prvi je tako imenovani roza sedan (The Pink Sedan), ki ga večinoma uporablja »glava« družine Homer Simpson. Zrisali so ga na osnovi plymoutha relianta iz leta 1986, njegova zgodba pa pravi, da so ga naredili na Hrvaškem, in sicer iz delov starih sovjetskih tankov. Drugi je tako imenovani oranžni karavan (The orange station wagon), ki je prerisan karavanski chevrolet chevelle iz leta 1973 in ga večinoma vozi Marge Simpson, zaradi uporabnosti in prostornosti pa služi tudi kot družinski avto za počitnice in izlete. A kljub tako rekoč stalnim vlogam se je v spomin oboževalcev bolj kot oba omenjena zapisal neki tretji avtomobil iz serije Simpsonovi – to pa je bil tako imenovani canyonero.

10 metrov in 65 ton Canyonero je bil ogromen športni terenec, ki se v Simpsonovih prvič pojavi v 15. epizodi devete sezone. Bilo je leta 1998, ko so veliki športni terenci v ZDA postajali vse bolj priljubljeni, zato gre pri njem na neki način za parodijo na tovrstna vozila oziroma stereotipen način vožnje njihovih lastnikov, ki so se obnašali v smislu: »Lastim si velik SUV, zato je moja tudi cesta.« Tako ga namreč, kot bi za volanom padla v trans, vozi tudi Marge Simpson, ki ji je rdečega canyonera podaril mož Homer, in sicer po tem, ko je ugotovil, da je pomotoma kupil model z oznako F. Ta črka namreč prestavlja oznako za female, kar pomeni, da je šlo za žensko različico canyonera, Homer pa je ni hotel voziti, da ne bi izpadel homoseksualec. Pa čeprav je bila edina razlika v primerjavi z drugimi ta, da je imel »ženski« namesto vžigalnika za cigarete nameščeno držalo za šminko… Canyonero je bil sicer izmišljeni model avtomobila, pri katerem pa je vseeno mogoče najti kup podobnosti z jeepom wagoneerjem in nekaj tudi s fordom excursionom. Da gre pri njem za parodijo na velike SUV, povedo tudi nekatere lastnosti, ki jih opišejo glavni liki v seriji ali pa jih zasledimo v posebni njemu posvečeni zabavni skladbi, ki jo izvaja sloviti country glasbenik Hank Williams mlajši. Tako naj bi imel canyonero denimo prostora za več kot 30 potnikov, v specifikacijah je imel zapisano dolžino več kot 10 metrov in težo 65 ton, širok pa naj bi bil »za širino dveh avtocestnih pasov«.