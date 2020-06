Lik Nahasapeemapetilona so večkrat problematizirali, češ da naj bi razpihoval rasistične stereotipe. Azaria je letos januarja povedal, da se je dogovoril s producenti o opustitvi vloge. Zdaj pa so pri ameriški televizijski družbi Fox šli še korak naprej in napovedali, da odslej pripadnikom manjšin glasov ne bodo več posojali belopolti igralci, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Temnopolte morajo upodobiti temnopolti To bo med drugim veljalo tudi za lik temnopoltega Dr. Hibberta, za katerim je bil doslej ameriški igralec Harry Shearer. Ta sicer svoj glas posoja tudi številnim drugim likom, od šefa Homerja Simpsona Mr. Burnsa do soseda Simpsonovih Neda Flandersa. Novico so pri studiu Fox dali v javnost po tem, ko je svoje sodelovanje odpovedal igralec Mike Henry, ki je v animirani seriji Family Guy, katere producent je prav tako Fox, 20 let posojal glas temnopoltemu liku Clevelandu Brownu. Kot je zapisal na Twitterju: »Obožujem ta lik, ampak temnopolte ljudi morajo upodabljati temnopolti ljudje, zato bom opustil svojo vlogo.« V ZDA so trenutno sredi nemirov zaradi policijskega nasilja nad manjšinami ter smrti temnopoltega Georga Floyda med policijsko aretacijo, še navaja AFP.