Podjetje »Herald Hampers«, ki ne obstaja, je prestopnikom poslalo voščilnice z obljubo dostave praznične košare dobrot – šampanjca, vina in sladkarij. Če so želeli dobiti to brezplačno darilo, so morali zgolj sporočiti, kam in kdaj jim ga lahko dostavijo.

21 oseb, ki jih je policija iskala zaradi vlomov, napadov, vožnje pod vplivom alkohola in preprodaje mamil, je bilo verjetno izjemno presenečenih, ko so namesto posladkov na roke dobili lisice, poročajo britanski mediji.

Policisti so bili nad učinkovitosti inovativne zvijače izjemno zadovoljni, zaenkrat pa ni znano, ali so se zares zgledovali po policijski akciji iz animirane serije Simpsonovi, na kar so po objavi novice spomnili številni uporabniki spletnih družbenih omrežij. V delu z naslovom »Skeptična Lisa« namreč policisti v Springfieldu na tombolo, kjer je glavna nagrada čoln, »povabijo« več posameznikov, ki se sicer skrivajo pred roko pravice. Med njimi je tudi glavni junak Homer.