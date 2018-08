Prejšnji teden je v kinematografe prispelo dolgo pričakovano nadaljevanje muzikala Mamma mia in v kinodvoranah po vsej Sloveniji so mu dobrodošlico izrekli s slavnostnimi premierami. Film so v organizaciji ljubljanskega Kina Bežigrad predvajali celo na plažah v Portorožu in Simonovem zalivu, kamor so si obiskovalci lahko prinesli svoje blazine ali pa se za dodatnih nekaj evrov namestili na udobnejše plažne ležalnike. Za to možnost se je med drugim odločil Andrej Šifrer, ki so ga opazili na projekciji filma v Simonovem zalivu, kjer se je na račun prostih ležalnikov med obiskovalci vnelo nekaj prepirov.

Bolj osvežilno se te dni prehranjuje televizijka Rosvita Pesek , ki je reviji Zvezde ponudila recept za poletno solato v grškem slogu, povsem samosvoj jedilnik pa ima Luka Dončić . Kljub pogodbam z vrhunskimi športnimi znamkami, ki se mu najbrž ponujajo, je ravnokar postal obraz najpriljubljenejše domače piščančje salame in dokazal, da misli resno, ko govori, da bi s svojo prepoznavnostjo rad prispeval k slovenskemu gospodarstvu. A to ni pravi vzrok, salamo menda oglašuje, ker je že od majhnega njegova najljubša. Nekdanji obrazi alpskega smučanja, kot so Jure Košir , Bojan Križaj in Tone Vogrinec , so medtem prigriznili kaj bolj izbranega v Arboretumu, kjer so se oglasili na modni reviji prestižne znamke smučarskih oblačil in ob priložnosti skupaj odigrali partijo golfa.

Težav z visokimi temperaturami nima niti aktualni predsednik Borut Pahor , ki se na družbenih omrežjih hvali s tekanjem po soncu. Takšna rekreacija nekatere državljane že skrbi, ugotavljajo v Suzy, kjer so se poglobili v komentarje pod fotografijo z instagrama, na kateri s predsednika tečejo potoki znoja, sicer pa se rad pohvali tudi s tem, da namesto kosila raje odteče dodatnih 20 kilometrov. »Miss mokre majice« je pod fotografijo zapisal eden od šaljivo razpoloženih državljanov, druga gospa pa je menda izjavila: »Pazite na svoje zdravje, gospod predsednik.« V Suzy, kjer morda niso najbolje seznanjeni s splošnimi smernicami zdravega življenja, menijo, da predsedniku Pahorju vročina ne more do živega, saj tudi pozimi obiskuje solarij. S prehranskim režimom vrhunskih športnikov se pretirano ne obremenjujejo niti v Zagorju pri Savi, saj so domačemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču na slavnostnem sprejemu podarili kar 32 trojanskih krofov z mareličnim nadevom, ki mu bodo menda pomagali, da si povrne vse na kolesarski tekmi izgubljene kalorije.

Ljubljančani so svoje večerne družabnosti medtem preselili v Trnovo, kjer zdaj poteka vsakoletni festivalski mesec kulturno-družabnih prireditev Trnfest, sicer pa so se začele tudi manj znosne temperaturne razmere. Zaradi vročine menda obupujejo v čakalnicah kliničnega centra, zato so stanje z anketo med obiskovalci preverjali pri časopisu Svet24. Pri izhodu so srečali celo Milana Kučana , ki pa se ni zdel posebno vznemirjen in je novinarjem preprosto odvrnil, da ga vročina nič ne moti.

Cavazza se kopa gol, Plestenjaka zanima, kaj bi ženske rade

A nazaj na morje. Najatraktivnejše anekdote z dopusta so znani delili z uredništvom revije Zvezde. Balerina in TV-žirantka Ana Klašnja mednje prišteva tisto, ko je na manj znanem tajskem otočku srečala Vida in Domna Valiča, Alfiju Nipiču pa je najbolj od vsega ostal v spominu letošnji dopust v hotelu. Ne tisti ob pohorski žičnici petnajst kilometrov stran od njegovega doma, kamor je ženo peljal spomladi, bolj navdušen je nad hotelom na Pagu, kjer sta bila nastanjena junija in bila tam edina gosta.

V reviji Suzy so se namesto z anekdotami ukvarjali s kopalkami znanih Slovencev in dozdeva se nam, da so navdušeni predvsem nad naslovom prispevka »ujetega tiča tožba«. Skratka, Vili Resnik nosi oprijete rdeče, zaradi katerih ga lahko ima partnerica na plaži ves čas pod nadzorom, nekdanji poslanec SDS Franc Breznik pa ima črne z naramnicami, ki so bile bolj v modi na prelomu dvajsetega stoletja. Čuk Jernej Tozon se kopa gol, za fotografije pa se obleče v rožnate boksarice s cvetličnim potiskom. Gol se kopa tudi Sebastjan Cavazza, smo izvedeli v Lady, kjer so ga ujeli na filmskem festivalu v Kranjski Gori. »Ko si je snel čelado, smo ugledali lepo zagorel obraz in od sonca posvetljene lase, pa tudi pričesko ima za kanček drugačno,« je bila nad Cavazzo in njegovim mogočnim motorjem znamke BMW navdušena novinarka, ki svoje očaranosti nad igralcem ni skrivala. »Zanimalo me je, kaj mu pomeni motor, kakšen voznik je, kaj meni o nevarnosti na cesti,« je nadaljevala. Motor je zanj pobeg od sveta, na cesti ne divja, to poletje pa se je z njim veliko vozila tudi partnerica Ajda Smrekar, s katero obiskujeta tudi nudistične plaže.

Jan Plestenjak, estradnik s podobnim učinkom na slovenske novinarke, svojim oboževalkam zdaj ponuja priložnost, da nastopijo v videospotu za njegovo novo skladbo, ki nosi naslov Povej mi, kaj bi rada. Vsedržavni poziv so objavili v večini tiskanih izdaj, kjer smo izvedeli, da Plestenjak potrebuje dvesto polnoletnih deklet in žensk (mlajše samo v spremstvu skrbnikov), a ne nujno takšnih, ki mu bodo govorile, kaj bi rade. Eden od razpisnih pogojev se namreč glasi, naj bodo ženske nasmejane in na sploh dobre volje.