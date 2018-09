Projekcije domačih filmskih stvaritev so se s portoroškega Festivala slovenskega filma že preselile v prestolnico. Na slavnostni premieri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so se te dni zglasili ustvarjalci mladinske romantične komedije Gajin svet, v kateri opozarjajo na pasti interneta za mlada dekleta in razpoke v idili moderne nuklearne družine dobro situiranih zdravnikov, ki vozijo prestižne avtomobile.

Film je režiral Peter Bratuša, sicer znan po nadaljevanki Življenja Tomaža Kajzerja in še pred tem kulinaričnih oddaj, najbolj tistih, v katerih sta nastopala zakonca Luka Novak in Valentina Smej Novak. Bratuševa naklonjenost bližnjim posnetkom priprave hrane v svetlih in modernih kuhinjah je prišla prav tudi v Gajinem svetu – pred štedilnik so v mnogih kuharskih prizorih najraje postavili Sebastiana Cavazzo, ki je tam pekel jajca in se sčasoma izuril še za palačinke. V filmu mu za gospodinjska opravila verjetno spretnejša soproga (Jana Zupančič) namreč pobegne zdravit otroke v Afriko, kljub svoji naporni in sodeč po družinskem avtomobilu dobro plačani zdravniški službi (ki vključuje kolonoskopske preglede) pa si pri skrbi za dva otroka ali vsaj pri kuhanju vseeno ne najame pomoči. Se pa zaljubi v mlado glasbenico (Ajdo Smrekar), ki hčerko Gajo (Tara Milharčič) poučuje saksofon. Film že navdušuje otroke in mladino, na premieri pa so se poleg glavnih igralcev med drugim oglasili Boris Cavazza in Ksenija Benedetti, Katarina Čas in celo Mojmir Sepe, ki je filmu posodil svojo zimzeleno popevko Zemlja pleše. Med obiskovalci so opazili celo nekdanjo prvo snaho Ljubljane Vesno Janković, ki je prišla v družbi hčerke.

Janković naj vodi Ljubljano še sto let, Lorella ima rada internet

Župan Zoran Janković se medtem že udejanja v predvolilnih aktivnostih, na njegovem profilu na instagramu pa se je znašel celo naš kolega Tone Fornezzi - Tof in v posnetku priznal, da sicer ne ve, kdo je ustanovil Ljubljano, zagotovo pa jo je »naredil« aktualni župan in zato upa, da bo to počel še naslednjih sto let. Tof je sicer podprl tudi akcijo Evropskega tedna mobilnosti in se po svežem asfaltu Gosposvetske ulice vozil s skirojem. Kakovostnemu gibanju v čast so se sestali člani prestižnega fitnes kluba oziroma »centra dobrega počutja« Sunny Studio, kjer so organizirali vsakoletno »sproščeno zabavo za poslovne partnerje in prijatelje«. Poleg lastnice Sonje Poljanšek Škrabec, njenega soproga Janeza Škrabca in mnogih gospodarstvenikov sta prišla zakonca Tanja Ribič in Branko Đurić - Đuro, manjkal pa ni niti slavni odvetnik Peter Čeferin, ki tam z osebnim trenerjem redno trenira trikrat na teden.

Pravno pomoč tačas potrebujejo udeleženci resničnostnega šova Bar na Planet TV, kjer imajo za sabo resnično slab teden. Tekmovalci jim kljub grozeči denarni kazni uhajajo zaradi policijskih intervencij in slabih stanovanjskih razmer v kletnem stanovanju, kjer so se po njihovih pričevanjih menda zaredile miši in bolhe. Televizija Slovenije medtem pripravlja bolj omikane vsebine, saj so napovedali novo sezono oddaj za tiste, ki jih zanimajo dobri avtomobili, lepa domovanja in visoka moda. Oddajo o notranjem dizajnu bo po novem vodil Boštjan Romih, ki je sicer vajen bolj zabavnih žanrov, a se spozna tudi na oblikovanje, ne nazadnje je njegova žena arhitektka. Modo nam bo v novi sezoni oddaje Bleščica še naprej razlagala Lorella Flego, ki se je ta teden pogovarjala z revijo Nova in omenila, da je v zadnjem obdobju odkrila internet. »V zadnjih letih sem se odločila da povečam angažiranost na internetu, ker se tukaj največ dogaja in gre svet v to smer,« ugotavlja Flegova in priznava, da v resnici najraje od vsega piše za svoj blog.