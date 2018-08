Hrvaška se je sredi najvišje počitniške sezone poslovila od najznamenitejšega dalmatinskega pevca Oliverja Dragojevića. Na zadnjo plovbo od Splita do Korčule ga je ob sončnem zahodu pospremila osupljiva flotilja čolnov, manjših bark in dimnih bakel, dogodek pa se je že zapisal v zgodovino najganljivejših pogrebnih sprevodov vseh časov. Manj pretresljiva je bila vsakoletna spominska slovesnost pri Ruski kapelici, kjer se spominjajo tragično preminulih ruskih ujetnikov med 1. svetovno vojno, sicer pa dogodek tradicionalno zaznamuje predvsem nerodna srečanja domačih politikov, ki se zasebno drug drugemu raje vljudno izogibajo. Po nekajmesečnem zatišju je ob priložnosti ponovno vzniknil Karl Erjavec, saj zaradi manj obetavnih koalicijskih pogajanj še kar opravlja dolžnosti zunanjega ministra, oglasila pa sta se tudi že lep čas odhajajoči premier Miro Cerar in predsednik Borut Pahor, v bolj sproščenih oblačilih pa še prvi predsednik Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sta govore funkcionarjev, gostov in Boštjana Romiha pa tudi petje Nuške Drašček opazovala izpod krošnje borovcev v bližini.

Hudomušni Peter Čeferin, preveč oblečena Helena Blagne

Pela je tudi Helena Blagne, ki učinkovito preklaplja med dopustom in službenimi obveznostmi. V Suzy poročajo, da se je ravnokar vrnila s počitnic na Siciliji, kjer je križarila s »svojim ljubimcem«, Slovence v Istri pa je prejšnji teden že razveselila z brezplačnim koncertom na plaži Peroja v bližini Fažane. Poleg svojih poletnemu vzdušju ustreznih uspešnic, kot je Moj mornarček, se je pogumno spogledala tudi z jugoslovanskimi rock hiti – občinstvo je recimo povsem razgrela s svojo interpretacijo žurerske Ne spavaj mala moja zasedbe Bijelo dugme. Vroče je bilo tudi njej, saj je že po nekaj uvodnih skladbah obiskovalcem priznala, da je bila sicer brezhibna bela toaleta napaka. »Nimaš kaj,« je zavzdihnila, prosila za vodo, potem pa koncert kljub temperaturnim izzivom profesionalno izpeljala do konca. Na belo barvo medtem prisega tudi njen pevski kolega Nace Junkar, ki po pisanju revije Lady večino poletja preživi v Strunjanu. Na motorju. »Če boste na belem piaggiu zagledali osebo, oblečeno v belo s prav tako belo čelado, vedite, da je to motoristični navdušenec Nace. Če se bo ustavil, mirno pristopite k njemu in rad bo z vami pokramljal,« so razkrili in bralce spodbudili k nadlegovanju Junkarja.

Nenavadno, a zato hvale vredno se je po mnenju dežurnih modnih policistov revije Suzy za ljubljanski koncert sopranistke Diane Damrau napravil slavni odvetnik Peter Čeferin in se pri tem lepo uskladil s partnerico Rijo Čič. »Ne le barvna sinergija, tudi stilska, energijska, gosposka in modna se ju oklepajo,« so pohvalili njegovo večerno obleko s črtastim vzorcem. »Onadva sta pobrskala kar po svoji domišljiji in se odločila za kraljeve odtenke, malce hudomušni zaporniški vzorec in pregrešno drage bisere, ki so statusni simbol pravih dam,« so dodali. Omenjeno edicijo ta teden na splošno navdušujejo pogumno napravljeni starejši moški. Poklon si je namreč prislužil tudi kantavtor Andrej Šifrer. Na družbenih omrežjih je z oboževalci delil fotografijo, na kateri nosi oprijete rdeče kopalke, zaradi česar je pri šestinšestdesetih »pravi vzornik vrstnikom«. Pevec je na facebooku sicer pripomnil, da je za priložnost povlekel trebuh noter, sledilci pa so ga potolažili, da je to početje ob tako slokem telesu povsem nepotrebno. »Pa naj še kdo zavija z očmi, zakaj se mlajše ženske zagledajo v tega visokoraslega pevca navihane narave,« so prispevek sklenili v Suzy.