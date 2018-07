Če so imeli Hrvati nogometno poroko leta, se je isti konec tedna pri nas zgodila košarkarska poroka leta. Poročil se je Jaka Blažič, na svatbi pa so se zabavali najboljši slovenski košarkarji. Prišli so brata Goran in Zoran Dragić ter tudi Luka Dončić skupaj s svojo izbranko Anamarijo Goltes. Šušljalo se je celo, da je bilo poročno slavje hkrati tudi zabava za njuno zaroko, a to so bile bržkone le mokre sanje slovenskih tabloidov v času največje tračarske suše. Luka in Anamarija sta tik pred Blažičevo poroko skupaj križarila po Jadranu, začuda pa ob njiju ni bilo Lukove mame. Ob tem je Anamarija na instagramu objavila skupno fotografijo z jahte, ko sta bila stara trinajst in dvanajst let. Golobčka sta se namreč kot rosna najstnika spoznala prav na počitnicah na Krku. Verjetno je tudi zato Luka večkrat izjavil, da ima raje hrvaško obalo kot Maldive.

Kolinda kot Melania Česar pa ne bi mogli trditi za Rebeko in Wernerja, ki spet dopustujeta na Maldivih. Menda sta se po naključju srečala na istem maldivskem otoku. Kar pa ni več novica, ker je Werner skoraj že postal maldivska maskota. Tako kot ni več novica, da se Jernej Tozon vsako leto kopa gol oziroma »z belimi ritkami«, kot je dejal. Seveda to počne v izključno moški družbi, menda vsako leto celo v popolnoma enaki družbi. Nasprotno pa so obleke zelo pomembne za hrvaško predsednico Kolindo Grabar Kitarović, ki je navijaški dres končno zamenjala za spodoben kostim, ki ni bil rdeče barve. A kaj ko je za srečanje z izraelskim predsednikom Reuvnom Rivlinom nosila popolnoma identično opravo kot naša Melania na predsedniški zaprisegi soproga Donalda Trumpa. Menda je imela Kolinda celo enake čevlje, manjkale so le rokavice, kar pa je poleti čisto opravičljivo. V resnici smo nad novico navdušeni, saj končno Hrvaška nekaj kopira od Slovenije. Res pa je tudi, da se je do zdaj večkrat zgodilo, da je bila novica, ko je koga skopirala Melania. Pri vprašanju tega, kaj je novica, se lahko vedno vprašamo, ali novico ustvari piar. Taki se zdijo intervjuji Marka Potrča, ki nenadoma vzneseno razlaga o telovadbi, vsi pa vemo, da spretno oglašuje diskontno trgovino, za katero sodeluje v neki telovadni akciji. Mimogrede je ob razpredanju o tem, kako gara v telovadnici, dodal še dolg seznam hišnih opravil, ki jih z veseljem opravlja: izjemno rad tudi kosi, seje travo, ravna površine. »Celo pletje plevela me sprošča in ob njem čutim zadovoljstvo,« je dejal v Lady, tako da lahko v prihodnjih letih pričakujemo tudi sodelovanje v oglasnih akcijah vrtnih centrov. Nad gospodinjskimi deli pa se malo huduje še en televizijski obraz – Ota Roš. Ker družina živi med Ljubljano in Novo Gorico, mora čistiti v dveh hišah in ob tem vzdihuje, da je njen soprog sicer odličen, vendar nevešč gospodinjskih opravil. Toliko o enakopravnosti spolov.

Janša in leteči Jakob V minulih dneh so poleg Otinega stanovanja zablestele tudi slovenske igralke. Maruša Majer je prejela zlato areno na puljskem filmskem festivalu, za katerega trdi, da je kot počitnice, saj se je ves teden kopala in brala knjige. Že pred tem je doma pospravila polico, tako da bo imela prostor za dobljeni kipec. Igralstvo pa bo s petjem začinila Katarina Čas, ki trenutno snema film Jaz sem FrenkMetoda Pevca. Ker igra lik pevke, je med snemanjem nastal ansambel K.A.T., v katerem Časova poje, poleg pesmi za film pa so posneli še nekaj drugih pesmi. Kaj se bo iz tega izcimilo, še ni jasno. Tako kot ni jasno, kaj se bo zgodilo z novo vlado – bo, ne bo, mogoče bo. Minuli teden so politiki o koalicijah bolj šepetali. Luka Mesec je zato predstavil svojega aduta Fjodorja, ki je po njegovem »pravo razmerje med muco in kužo«. Gre za psa, da ne bo pomote. A tudi svojega mačka Bruna je večkrat opisal kot mačka, ki se obnaša kot pes. Olje na ogenj političnemu kupčkanju pa je prilil Zmago Jelinčič, ki je pred tem, ko se je »slučajno« pojavil na poletnem taboru SDS na letališču v Bovcu in »slučajno« slikal »Bondova dekleta«, Janševo Urško, svojo Moniko in Evo Irgl, na facebooku navrgel še nekaj nebuloz, da nas je hitro spomnil, kaj bi pomenilo, če bi se ponovno spajdašil s kom, ki bi potencialno vodil vlado. Ena njegovih zadnjih vrhunskih izjav na facebooku je bila poziv ministrici za zdravje, naj ukrene kaj proti temu, da so se v Termah Vivat v Moravskih Toplicah »kopale v črno blago zavite osebe, verjetno ženskega spola«. Ob tem je še razvil tezo, da ta oseba ogroža zdravje Slovencev, saj »kopalka prihaja iz krajev, kjer je struktura bolezni, pa tudi njih razširjenost, popolnoma drugačna kot v kontinentalni Evropi«. In še, da kopalce ogrožajo tudi »prenosljive oziroma infekcijske bolezni Afrike, ki jih povzročajo bakterije, virusi, paraziti in glive, ki se lahko širijo direktno ali indirektno z osebe na osebo«. Kar menda kot magister farmacije zelo dobro ve. Opomnimo naj le, da ni bazena v Sloveniji, v katerega ne bi lulali slovenski, torej tudi Jelinčičevi, otroci. In še dodatek o podmladkih: Janša je tik pred tem, ko je njegova žena postala leteče Bondove dekle, tudi svojega sina preimenoval v letečega Jakoba – sodeč po posnetkih na instagramu je svoj podmladek nadobudno učil rolanja.