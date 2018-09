Pahor je v nagovoru novoizvoljeni vladni ekipi zagotovil, da bo z njo sodeloval po svojih najboljših močeh. Po njegovem mnenju je dolžnost predsednika republike, da iskreno in odkrito s predsednikom vlade in pristojnimi ministri, zlasti tesno z obrambnim in zunanjim ministrom, tehta, katere odločitve so boljše za interese države in velike večine naših ljudi.

Najpomembnejša točka njihovega skupnega sodelovanja pa je po Pahorjevem mnenju ugled naše države ter varnost navzven in navznoter. Varnost navznoter po njegovih navedbah pomeni tudi krepitev demokracije, pravne in socialne države, navzven pa, da imamo v svetu čim več prijateljev. »Da imamo urejene odnose s sosedi, da smo aktiven član EU ter Zveze Nato, da rešujemo vsa vprašanja po mirni poti ter da imamo ugled v mednarodni skupnosti,« je pojasnil.

Spomnil je, da imamo prvič v zgodovini manjšinsko vlado, za njen uspeh pa je po njegovem mnenju ključnega pomena dialog vlade z opozicijo, s socialnimi partnerji, s predsednikom republike in dialog v družbi nasploh.

Spomnil je, da smo relativno majhen narod. Po njegovem prepričanju mnoge stvari niso odvisne od nas, ena pa: »Ali se bomo pogovarjali ali ne, ali bomo vodili dialog ali ne. To je le naša odločitev, jaz predlagam, da jo sprejmemo«. Če se bodo znali vedno vračati k dialogu, ima tudi ta vlada, ki je manjšinska, po njegovih ocenah vse možnosti, da uspe.