Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je Pahor po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin v DZ ugotovil, da v tem trenutku nihče od kandidatov nima zagotovljene večine glasov poslank in poslancev. A je ocenil, da bo Dolenc »po prepričljivi javni predstavitvi utegnil dobiti potrebno podporo v DZ«. Ta bo predvidoma v ponedeljek.

Na razpis za mesto guvernerja se je prijavilo pet kandidatov, predsednik republike pa je imel v postopku izbire tudi možnost, da predlaga kandidata, ki se na razpis ni prijavil. Vendar je, kot so navedli v njegovem uradu, po posvetu z vodji poslanskih skupin ugotovil, da tudi nihče od neprijavljenih kandidatov ne uživa zadostne podpore.