Pred današnjimi tekmami je bila glede uvrstitve v drugi del le še ena neznanka; o zadnji vstopnici sta na popoldanski tekmi v slovenski skupini v Firencah odločali Argentina in Japonska. V boljšem položaju so bili Argentinci, potrebovali so le dva niza oziroma točko. Na koncu so ju tudi dobili, in čeprav so Japonci po preobratu dobili maratonsko tekmo po petih nizih s 3:2, je Argentina - v ponedeljek zvečer je prav tako igrala pet nizov in ugnala Slovenijo - končala na četrtem mestu skupine A. Na prvih treh so Italija, Belgija in Slovenija.

Slovenija danes proti Italiji Ob 21.15 bosta zadnjo tekmo te skupine igrali še Italija in Slovenija. Drugi del SP so si že pred zadnjim dnem zagotovile še Nizozemska, Kanada, Brazilija in Francija v skupini B, ZDA, Srbija, Rusija in Avstralija v skupini C ter Bolgari, Poljaki Iranci in Finci v skupini D.