Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila proti Belgiji na pragu prvega poraza na svetovnem prvenstvu. Slab začetek in izgubljena uvodna niza nista dala slutiti, da se bo dvoboj v nadaljevanju spremenil v enega najbolj napetih in razburljivih na tem tekmovanju. Potem ko Dejanu Vinčiču, Mitji Gaspariniju in Klemnu Čebulju na igrišču ni steklo, je bil Slobodan Kovač prvič na prvenstvu primoran odreagirati in več priložnosti na igrišču ponuditi preostalim odbojkarjem.

Pri tem je imel srečno roko, saj je Slovenija na krilih sveže energije, bojevite igre in izjemnega Alena Šketa (21 točk iz 24 napadov) pred več kot 5000 gledalci uprizorila popoln zasuk in po maratonskem dvoboju slavila zmago s 3:2. »Ko smo napravili menjave, se je na igrišču pojavila drugačna energija. Šele po tem smo odigrali tako, kot je bilo treba,« je misli strnil Jan Kozamernik, zmago pa opisal kot najslajšo na dosedanjem prvenstvu.

Igra Slovenije proti Belgiji ni bila popolna, možnosti za napredek je še veliko, kar je po tekmi izpostavil tudi selektor Kovač. Kljub temu srbski strateg veliko razlogov za nezadovoljstvo po tretji zmagi na treh tekmah ni imel. Močno ga je razveselilo, da njegovi igralci v ključnih trenutkih niso obupali in da so v obračunu pokazali značaj in kljubovalnega duha, ki ga je doslej pogrešal. »V slačilnici in na celotnih pripravah sem zahteval, da če jih tekmec podcenjuje, naj pokažejo, kdo so in dajo vse od sebe. To, da je Slovenija majhna država, ne pomeni nič. Ima izjemne športnike. Tekme resda nismo začeli uspešno in morda je na začetku te kljubovalnosti primanjkovalo. Nekaj ni delovalo. A kar na koncu šteje, je, kako se je tekma končala,« je dejal Slobodan Kovač.

Na odbojkarskem prvenstvu je sicer od 24 udeleženk neporaženih le še šest držav. Poleg Kanade, Italije, Poljske, Irana in Združenih držav so v izbrani družbi še vedno tudi slovenski odbojkarji, ki so si z uspehom proti Belgiji že zagotovili napredovanje v naslednji del tekmovanja.

Preostali izidi v skupini A, 3. krog: Italija – Argentina 3:1 (22, -15, -23, -26), 4. krog: Japonska – Belgija 1:3 (14, -23, -14, -19), Dominikanska republika – Italija sinoči.

Svetovno prvenstvo, skupina A 1. Italija 3 3 0 9:1 9 2. Slovenija 3 3 0 9:4 8 3. Belgija 4 2 2 8:8 6 4. Argentina 3 1 2 5:6 3 5. Japonska 4 1 3 5:9 3 6. Dom. rep. 3 0 3 1:9 0