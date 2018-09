Alen Šket, slovenski odbojkarski reprezentant: Osebna statistika mi ne pomeni nič

Alen Šket je bil junak tretje tekme Slovenije na odbojkarskem svetovnem prvenstvu, ki te dni poteka v Italiji in Bolgariji. Tridesetletni sprejemalec je proti Belgiji v igro prišel ob zaostanku svoje ekipe z 0:2 v nizih, v nadaljevanju pa z eno najboljših predstav v svoji karieri potegnil slovenski voz in ga popeljal do zmage. Štajerec je dosegel kar 21 točk in zabeležil 88-odstotno učinkovitost v napadu.