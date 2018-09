Tekma proti Belgiji je slovenskim odbojkarjem pobrala veliko moči, zato jim je včerajšnje prosto popoldne prišlo zelo prav. Resnega treninga tako niso imeli, so pa namesto tega v dopoldanskih urah obiskali fitnes, zvečer pa jih je čakala še obvezna video analiza tekmeca. Na četrti tekmi na prvenstvu jim bo nasproti Argentina, ki je doslej na šampionatu vpisala zmago in dva poraza – zadnjega v soboto, ko se je pomerila z gostiteljico Italijo in izgubila z 1:3.

Južnoameričani na prvenstvu igrajo pod pričakovanji, v primeru poraza proti Sloveniji se jim utegne prvič po prvenstvu pred štirimi leti in šele drugič v zgodovini primeriti, da bodo izgubili tri tekme zapored. Eno glavnih orožij proti slovenski vrsti bo bržkone Cristian Poglajen. Sprejemalec slovenskih korenin, ki se je proti Italiji izkazal z osemnajstimi doseženimi točkami.

»Njihovo tekmo proti Italiji smo si pogledali in lahko rečem, da so igrali fantastično. Če v končnicah nizov ne bi prihajalo do sodniških napak, bi se tekma lahko odvila tudi drugače. So fantastična ekipa, ki za povrh potrebuje zmage za napredovanje. Nanje se bomo pripravili tako kot na vsakega nasprotnika in poskušali doseči zmago,« je zatrdil slovenski reprezentant Dejan Vinčić.

V taboru Slovenije jim ta čas sive lase povzroča le zdravstveno stane Tončka Šterna, ki si je proti Belgiji poškodoval desno stopalo. Prve preiskave je opravil včeraj, iz zdravniških izvidov pa ni povsem jasno, ali ima poškodovano vez v stopalu ali tudi kost. Več bo najverjetneje jasno po danes opravljeni magnetni resonanci in ali bo soigralcem v nadaljevanju prvenstva še lahko pomagal.