Slovenci so nastopili oslabljeni, saj zaradi poškodbe niso mogli računati na Tončka Šterna. Ta je oblekel dres, a je na ogrevanju sodeloval le s pobiranjem in podajanjem žog soigralcem. Ti so na igrišče stopili v spremenjeni zasedbi, saj sta po odlični igri proti Belgiji priložnost v začetni postavi namesto Dejana Vinčića in Klemna Čebulja dobila Alen Šket in Gregor Ropret.

A tekma se za Slovence ni začela obetavno. Pobudo je že na uvodu prevzel tekmec in na prvi tehnični odmor po napaki Alena Pajenka odšel s prednostjo šestih točk. Južnoameričani so se razigrali, medtem ko Slovenci niso ujeli ritma. Njihovo vodstvo je le še raslo in v določenem trenutku znašalo osem točk, kar je zadostovalo, da so niz mirno pripeljali do konca. Glede na to, da je Slovenija še na vsaki tekmi na prvenstvu odigrala en slab set, se je pričakovalo, da bo v drugem dvignila raven igre. To se je tudi zgodilo, čeprav šele v drugi polovici niza. Tedaj je z asom na 14:14 izenačil Gasparini, Primorec pa je bil malo kasneje zaslužen tudi, da je njegova ekipa prvič po izidu 2:1 znova vodila (21:20). Slovenci so v drugem nizu vpisali sploh prva asa in bloka na tekmi, kar je pripomoglo, da so izid poravnali na 1:1.

Tretji niz je bil izenačen od začetka do konca, v dolgi in razburljivi končnici pa so Slovenci izkoristili šele peto zaključno žogo. Četrti niz je bil v celoti v znamenju Argentincev, ki so z nekaj zaporednim točkami pobegnili na plus sedem. Selektor Slobodan Kovač je tedaj že uvidel, da je niz izgubljen in na klop začasno poklical Urnauta in Vinčića ter ju odpočil za »tie-break«. V njem je manj napak v končnici napravila Argentina in Sloveniji prizadejala prvi poraz na letošnjem prvenstvu. Slovenci so si kljub porazu v skupini A že zagotovili najmanj tretje mesto. To pomeni, da jim v drugem delu ne bo treba igrati v Bolgarijo, kamor bi odpotovali, če bi bili četrti. Zadnjo tekmo skupinskega dela bodo igrali jutri ob 21.15 proti Italiji.

Izida današnjih tekem v skupini A: Slovenija – Argentina 2:3, Belgija – Dominikanska republika 3:0, vrstni red: Italija (-1) 12, Belgija 10, Slovenija (-1) 9, Argentina (-1) 5, Japonska (-1) 3, Dominikanska republika 0.