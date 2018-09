Puč naj bi se odvijal po treh linijah, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika Aleksander Lucu. Dve do zob oboroženi udarni enoti (podobno razjarjeni kot sodobni šiškoti) bi prodirali po cestah proti Ljubljani, kjer je nekaj tisoč dobro organiziranih protestnikov pred parlamentom kričalo, da Janez Janša ni nič kriv, kot se je identično ponovilo več kot dve desetletji kasneje pred sodiščem ob sojenju v aferi Patria. Tudi sestava demonstrantov je bila identična. Brezdelneži, plačani razgrajači, skinheadi in dobro poučeni znani nogometni navijači (še vedno jih usmerjajo visoki politični funkcionarji) so se odlično izkazali s provokacijami tudi med mariborskimi in ljubljanskimi vstajniki, ki so leta 2013 vseeno odnesli Janševo vlado.

Tretja linija Krkovičevih pučistov pa naj bi s helikopterji pristala na travniku pred vojaško gimnazijo za Bežigradom v Ljubljani (manever so prej dvakrat poskusno opravili pod pretvezo, da gre za vajo Slovenske vojske) in naglo zasedli bližnjo stavbo ministrstva za obrambo, kamor bi se iz parlamenta zatekel Janez Janša. Zabarikadiran in z dvesto do zob oboroženimi pučisti varovan pred policijskimi enotami naj bi Janez Janša po njemu naklonjenih radijskih postajah mesec dni pozival Slovence, naj se dvignejo proti vladi Janeza Drnovška in jo sesujejo. Samo medklic: o namerah Krkoviča je bil obveščen tudi takratni komandant tankovskih enot v Mariboru Alan Geder, ki je zdaj po izrecni želji Janeza Janša in dobri volji predsednika države Boruta Pahorja načelnik generalštaba Slovenske vojske s sijajno kariero – od učitelja telesne vzgoje do sedečega ob Natovem komandnem omizju v Bruslju.

Sreča, da je takratni poveljnik specialne enote slovenske policije Vinko Beznik izvedel za Krkovičeve mokre sanje in se nanje temeljito pripravil. Na dan domnevnega puča so bile vpoklicane zaščitne policijske enote za blokado Ljubljane (priprave so bile podobne kot ob preprečenju prihoda mitingašev Slobodana Miloševića v Slovenijo), na policijske oklepnike BOV so za vsak slučaj pritrdili protioklepne rakete, zato se je Krkovičev pohod na prestolnico izjalovil. Toda isti ljudje so še vedno na istih položajih, razpoloženje med ribniško-kočevskimi jurišniki je zaradi letošnje pirove zmage Janeza Janše na volitvah podobno kot leta 1994 in v razgretih glavah bi se lahko spet porodila ideja. Celo iz Zbora za republiko je neuradno pronicnilo, da če ne zlepa, bo šlo pa zgrda!