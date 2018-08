Bilo je že nekoliko oddaljenega leta 1999, ko je skupina obupanih in izžetih ameriških rejnikov in posvojiteljev otrok, ki so se rodili z najtežjimi posledicami alkoholizma svojih mater, s fetalnim alkoholnim sindromom, sklenila, da je treba ves svet opozoriti na to, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika novinarka Marjana Vončina. Padla je domislica, da bi deveti dan devetega meseca ob deveti uri in devet minut po lokalnem času zazvonili zvonci. Odmev je bil velik. Od Nove Zelandije do Avstralije, Severne Afrike in Italije, ZDA in Kanade, Nemčije, Švedske in tako naprej se od takrat vsako leto oglasijo zvonci, ki naj bi prebudili vest mater in opozorili vso javnost: »Ženske, pustite alkohol, če ste noseče!« To je trenutek, ko govorijo ozaveščeni ljudje, ker nekaj centimetrov veliki zarodki in še nerojeni otroci ne morejo: »Ne pijte alkohola!«

Ta nebogljena bitja, ki na rojstvo ne čakajo po svoji volji, ampak so tako hoteli drugi ali, kar je še pogosteje, ker se je tako pač zgodilo, so talci svojih mater, kar bodo občutili tudi potem, ko bodo prišli na svet. Fetalni alkoholni sindrom je trajna motnja in noben medicinski čudež je ne more odpraviti. Ti mali žrtvovani otroci z materami, ki se niso hotele upreti alkoholni skušnjavi, so zaznamovani za vse življenje. Rodijo se z manjšo glavo in so že na pogled drugačni, z vrsto prirojenih okvar in napak, od možganov, srca, jeter, ledvic, hrbtenice in drugih organov do slabše duševne razvitosti, s prizadetim vidom, sluhom in govorom, z dolgo vrsto motenj in težav, tako da ostajajo težavni in nezmožni za samostojno življenje. V Sloveniji za zdaj ni prepričljivih zgodb, ki bi govorile o tem, v tujini pa so rejniki in posvojitelji teh otrok, ki so jih materam zaradi njihovega alkoholizma in nadaljnjega propadanja na poti odvisnosti odvzeli, popisali, kakšno je življenje z njimi. V zadnjih dveh desetletjih se je svet bolj zganil, a samo en dan v letu, zaznamovan s štirimi deveticami, je za resnejše premike premalo.

Nobena skrivnost ni, da mlada dekleta na svojih zabavnih pohodih pri pitju alkoholnih pijač ne zaostajajo za fanti. Slovenske raziskave kažejo, da je v starostni skupini od 25 do 34 let najmanj žensk, ki vsaj občasno ne pijejo. Hkrati je to tista skupina v rodni dobi, ko se rodi največ otrok. Podatki raziskav kažejo, da v zadnjih letih narašča odstotek mladih žensk, ki se pogosto opijajo, še več, ta odstotek je zaznaven tudi med mladoletnicami. Kljub razširjeni kontracepciji nosečnost ni vedno načrtovana, in ko so možgani omotični in zamegljeni, pride nepričakovano in mimogrede.