Pred kajakaši in kanuisti na divjih vodah je vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah na olimpijski progi v Riu de Janeiru. Slovenija bo v Braziliji nastopila z desetčlansko reprezentanco, v kateri so kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Žan Jakše, kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič, Anže Berčič ter kajakašice Eva Terčelj, Urša Kragelj, Ajda Novak, ki bo skupaj s Tinetom Kanclerjem tekmovala tudi v ekstremnem slalomu. »Glede na dosežke v letošnji sezoni imamo možnosti za kolajno v vseh disciplinah. Cilj je najmanj ena kolajna,« je napovedal vodja programa vrhunskega športa pri Kajakaški zvezi Slovenije Jernej Abramič.

Glede na dosežke na finalu svetovnega pokala konec minulega tedna v Seu d’Urgellu ima najlepšo popotnico kanuist Luka Božič. Sedemindvajsetletni Primorec je pod Pireneji prvič v karieri zmagal v kanuju enosedu in osvojil drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. »V čolnu imam zelo dober občutek, zaupam opremi in sebi, a svetovno prvenstvo je povsem nova tekma, zato zmaga na zadnji tekmi svetovnega pokala ni nobena prednost za svetovno prvenstvo. Na zmago sem ponosen, saj sem do nje prišel zelo hitro, zgolj po šestih letih trdega dela v kanuju enosedu. Na vseh svetovnih prvenstvih doslej sem v kanuju enosedu naredil manjšo napako, letos pa je zgodba povsem drugačna in grem pogumno v Brazilijo,« je povedal Luka Božič, ki je skupaj s Sašem Taljatom blestel v kanuju enosedu, dokler je bil olimpijska disciplina. Ključni potezi za njegov vzpon v zadnjem letu sta bili selitev v Ljubljano, da lahko trenira v Tacnu, kjer se zdaj resnično počuti kot na domači progi, in sodelovanje s trenerjem Borutom Javornikom, s katerim se je dobro ujel na vseh področjih.

Benjamin Savšek bo branil naslov svetovnega prvaka v kanuju enosedu. Že od leta 2013 prinaša kolajne s svetovih prvenstev. V dosedanjem delu sezone ni bilo vrhunskih uvrstitev. »Zelo sem motiviran. Letos mi je vedno zmanjkal klik do stopničk. Jokerja sem hranil za konec in ga bom skušal izkoristiti na vrhuncu sezone. Na progi v Riu de Janeiru so razlike majhne, zato ne bom smel delati napak in bom moral biti hiter,« je napovedal Benjamin Savšek. Kajakaš Peter Kauzer se veseli nastopa v Riu de Janeiru na progi, kjer je leta 2016 osvojil srebrno olimpijsko kolajno. »Čeprav drugi del sezone rezultatsko ni bil dober, saj v Tacnu ni bilo tekme, v Seu d’Urgellu pa sem se dotaknil vrat in prevrnil, sem dobro pripravljen in še vedno hiter. Moram se čim bolj zbrati, da na svetovnem prvenstvu nadgradim dosežek z olimpijskih iger,« je optimist Peter Kauzer.