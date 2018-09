Atletika tone vse globlje

Slovenska atletika sledi mednarodnim smernicam. Utaplja se v povprečju. Atleti so se znali v preteklosti pohvaliti, da je nogomet kralj, atletika pa kraljica športa. Zdaj že dolgo ni več tako, atletika je na športni lestvici izgubila ugled. V zadnjem desetletju je globalno atletiko kljub številnim dopinškim škandalom reševal najhitrejši zemljan Usain Bolt. Po njegovi tekmovalni upokojitvi športna panoga nima več zvezdnika, ki bi lahko stal ob boku teniškim, nogometnim, košarkarskim in drugim največjim imenom svetovnega športa. Tudi v Sloveniji ni atleta, ki bi po prepoznavnosti in rezultatih sledil stanovskim kolegom, kakršni so bili v preteklosti Brigita Bukovec, Jolanda Čeplak in Primož Kozmus.