Po sredinem plavalnem bronu Petra Johna Stevensa na 50 metrov prsno so bili od slovenskih športnikov na evropskih prvenstvih v številnih posamičnih športih, ki te dni potekajo v Berlinu in Glasgowu, včeraj v ospredju atleti. Kar pet, ali natančno polovica slovenske odprave, jih je namreč nastopilo v nemški metropoli, med njimi pa je naziv največjega slovenskega aduta upravičila metalka kopja Martina Ratej, ki je že v svojem drugem metu z 61,69 metra presegla avtomatično kvalifikacijsko normo (60,50 metra) in se z drugim izidom med vsemi tekmovalkami gladko uvrstila v finale. Ta bo danes ob 20.25, štirideset minut pozneje (21.05) pa bo v finalu teka na 400 metrov, ki si ga je zagotovil že v sredo, tekel Luka Janežič. Oba današnja slovenska finalista odkrito napovedujeta napad na kolajno.

Idealna daljava v hudi vročini

Soliden met, 58,53 metra, je Ratejevi uspel že v prvo, ko je bila skupno deseta, v drugi seriji pa se je prebila na prvo mesto v skupini B in tam ostala do konca; skupno je bila boljša od nje le zmagovalka prve skupine Nemka Christin Hussong, ki je že v prvem metu zmogla 67,29 metra in le za 18 centimetrov zaostala za rekordom prvenstev Grkinje Mirele Manjani iz leta 2002. »Zadovoljna sem s kvalifikacijami, glede na vročino je daljava idealna, in s prebojem v finale sem dosegla prvi cilj. A drugo mesto zdaj ne pomeni nič. V finalu bodo pogoji boljši, hladneje bo in želim si, da končno opravim 'pravo' tekmo. Spadam v ožji krog favoritinj, sem sproščena, cilj je medalja in v finalu grem ponjo,« je bila po kvalifikacijah odločna Martina Ratej, ki računa na to, da bo za kolajno treba doseči dolžino okrog 65 metrov. Sicer pa je že v kvalifikacijah izpadlo kar nekaj favoritinj za visoko uvrstitev, z domačinko Katharino Molitor (58 metrov) na čelu.

Že pred nastopom Ratejeve je bilo na olimpijskem stadionu mogoče videti pravi polom slovenske trojice v dopoldanskem delu sporeda. Žan Rudolf je v prvem krogu teka na 800 metrov dosegel 21. izid (1:48,24). »Ni bilo moči za zadnjih 200 metrov,« je povedal po teku. V kvalifikacijah meta diska je s 27. mestom in skoraj deset metrov krajšo daljavo (49,89 metra) od svojega izida sezone izpadla Veronika Domjan, Neja Filipič pa je po treh prestopih ostala brez uvrstitve v skoku v daljino. »Razočarana sem, a skoki niso bili slabi in to imam raje, kot da bi na veliki tekmi slabo skočila,« je povedala Filipičeva.

Zvečer je v polfinalu teka na 400 metrov zelo dobro nastopila Anita Horvat, ki je s časom 51,89, kar je njen drugi najboljši rezultat v karieri, v svoji skupini polfinala zasedla četrto, skupno pa 14. mesto. »Zadovoljna sem, ker sem lahko hitro začela in do zadnje ravnine smo bile tekmovalke zelo poravnane. Če mi tam ne bi zmanjkalo moči, bi bilo na koncu lahko čisto drugače,« je povedala Horvatova.