Martina Ratej se je v finale prebila z drugim dosežkom kvalifikacij (61,69), ponovitev tega dosežka pa bi ji sinoči prinesla bron. A 36-letna Ratejeva, najstarejša med vsemi 12 finalistkami (zmagala je Nemka Christin Hussong s 67,90 že v prvem metu), je finale končala četrta (61,41), za bronasto Litvanko Liveto Jasiunaite pa je zaostala za 18 centimetrov. Imela je štiri veljavne mete (60,64, 61,41, 58,62, 59,70) in dva neveljavna, kljub svojemu najboljšemu dosežku v sedmem nastopu na EP pa Martina Ratej zaradi izpuščene priložnosti za prvo kolajno na velikih tekmovanjih ni bila zadovoljna: »Zelo sem jezna in razočarana. Osvojila sem najbolj nehvaležno mesto, kolajna je bila blizu, ne morem verjeti, kaj sem zapravila. Želja je bila prevelika. Občutek je bil dober, vendar ni bilo pospeška v izmetu. Morebiti bi morala pri drugem metu tvegati in iti na vse ali nič, a sem se skušala umiriti za dobro tehniko v nadaljevanju. Žal se ni izšlo. Očitno v finalu nikoli ne morem tekmovati tako, kot znam.«

V finalu moškega teka na 400 metrov je vseh osem finalistov že teklo pod 45 sekundami, peterica tudi v tej sezoni. Luka Janežič je sinoči tekel nekoliko pod pričakovanji in za svojim polfinalnim dosežkom (44,93) zaostal kar za pol sekunde. To je na koncu zadostovalo le za peto mesto, zmagal je Anglež Matthew Hudson-Smith (44,78), za njim pa sta se med nosilce kolajn uvrstila belgijska dvojčka Kevin (45,13) in Jonathan (45,19) Borlee. »Pričakoval sem več od petega mesta. Tekel sem sicer dobro, v ciljni ravnini sem imel še dovolj moči, a so me tekmeci pred tem prehiteli v zadnjem ovinku in sanje o kolajni so splavale po vodi,« je ocenil Luka Janežič.

Maruša Mišmaš se je v finale, ki bo zadnji dan prvenstva (v nedeljo ob 20.55), uvrstila s skupno sedmim časom kvalifikacij, poleg tega pa je krepko izboljšala svoj dosedanji slovenski rekord 9:35,10, ki ga je dosegla 9. maja 2015 v Bratislavi. »Zelo sem zadovoljna, da sem se uvrstila v veliki finale in odtekla državni rekord. Imela sem v glavi samo to, da tečem čim bolj sproščeno, da ne izgubljam energije in da se držim prvih petih. To mi je tudi uspelo, niti gledala nisem na uro. Do zadnjih 700 metrov mi ni bilo težko, potem pa so najboljše pospešile. Na koncu sem kar trpela. Dve leti zaradi poškodb nisem bila na velikih tekmovanjih in me je bilo malo strah pred tekmo,« je dejala Maruša Mišmaš. In napoved 23-letne Grosupeljčanke za nedeljski finale? »Najprej se moram spočiti, zelo sem bila živčna. Vse skupaj moram odmisliti in se sprostiti. Lahko tečem pod 9:30, to pravi tudi moj trener.«

V nedeljo ob 14. uri bo na EP v Glasgowu cestna dirka za kolesarje, slovenski selektor Andrej Hauptman pa računa na Luko Mezgeca, Mateja Mohoriča, Boruta Božiča, Luko Pibernika, Marka Kumpa in Roka Korošca. Ob 16.05 finale na konju z ročaji čaka Saša Bertonclja.