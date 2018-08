Kraljica športa združuje osnovne športne discipline, ki so temeljne sestavine vseh ostalih športnih disciplin. Tudi zato je zelo priljubljena in primerna za razvoj motoričnih in drugih sposobnosti otrok.

»Poleg krepitve vsega lokomotornega sistema je zelo pomembna tudi komponenta socializacije. Otrok pridobi samodisciplino in pripadnost skupini, s katero nato skupaj raste in se razvija,« poudarja direktor in vodja stroke v Atletskem klubu (AK) Olimpija Gregor Grad.

Po njegovih besedah je glavni cilj atletske vadbe ta, da otrok uživa in porabi čim več odvečne energije. »Pri nas vadbo ponujamo tudi otrokom, starim od 4 do 5 let, kar je zelo zgodaj, a je njihov trening prilagojen tako, da poteka skozi igro, v ospredju pa je celostni razvoj otroka. Odzivi vadečih so zelo pozitivni, štiriletniki in petletniki na vadbi zelo uživajo. Z bolj atletsko usmerjenimi treningi začnemo pri otrocih, ki so stari med šest in sedem let.«

Otrokom na vadbi omogočajo, da se spoznajo z vsemi atletskimi disciplinami, saj je to dobro za njihov celostni razvoj. Trenerji posameznih selekcij nato otroke usmerjajo v discipline, ki so jim najbolj všeč in so v njih najboljši. »Pri tem je pomemben tudi faktor možnosti poškodb. Če je določena disciplina za otroka preveč agresivna, z njo počakamo. Tukaj se kažejo pomembne odlike našega kluba: izobražen trenerski kader, majhne vadbene skupine in kakovost dela,« pojasni kondicijski trener številnih vrhunskih športnikov, ki skrbi tudi za rehabilitacijo in kondicijsko pripravo ljudi po operacijah.