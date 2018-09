V obdukciji so ugotovili, da je 69-letni John Cooper umrl zaradi »hude okužbe, ki jo je povzročila bakterija E. coli«. Njegovo stanje se je še poslabšalo zaradi hipertrofije srca in zoženih koronarnih arterij.

V njegovi krvi so sicer našli tudi alkohol in hašiš, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali na tožilstvu.

Smrt njegove 64-letne soproge Susan Cooper pa je bila posledica začetka hemolitično-uremičnega sindroma, ki lahko vpliva tudi na žile. Tudi to je verjetno povzročila bakterija E. coli, saj je bivala v isti sobi kot njen mož in jedla enako hrano, so navedli.

Britanska turistična agencija Thomas Cook, s katero sta Britanca potovala, je pretekli teden sporočila, da je neodvisna preiskava, ki jo je naročila, pokazala povišano prisotnost bakterij E. coli in stafilokok v hotelu. Temu so pripisali povečano število obolelih med gosti.

Sprva smrt pripisali uporabi sumljivega pesticida

Soba Johna in Susan Cooper v egiptovskem hotelu Steigenberger Aqua Magic je bila edina povezana s sobo, v kateri so se škodljivcev želeli znebiti z uporabo pesticida. Vhod v to sobo so sicer zapečatili, a naj bi bila s sobo britanskega para povezana prek stropa, kjer bi se kemikalija lahko razširila, piše The Times. Hčerka umrlega para Kelly Ormerod, ki je dopustovala s starši, je povedala, da je imela njuna soba nenavaden vonj, njuna vnukinja pa naj bi se ravno zato odločila, da v njuni sobi ne bo prenočila.

Pesticid, ki so ga uporabili, naj bi bil po poročanju medijev metilbromid, strupena spojina brez barve in vonja, ki so jo predvsem pred letom 2000 v kmetijstvu uporabljali za uničevanje škodljivcev, od tega leta pa v Evropi ni več v uporabi. Britanska agencija za varovanje zdravja je sporočila, da vdihavanje te kemikalije v hujših primerih lahko povzroči poškodbe ledvic in jeter, težave s srcem in komo. Vodja bolnišnice v Hurgadi, kjer potekajo posmrtne preiskave, Majid al-Adawi je dejal, da dvomi, da je smrt povzročil pesticid. »Substance, uporabljene za uničevanje škodljivcev s hlapnim pesticidom, človeku ne škodujejo,« je zatrdil za The Times in dodal, da takšne substance povzročajo drisko, bruhanje in težave z dihanjem, teh težav pa Britanca po njegovih informacijah nista imela. Časnik Evening Standardmed tem poroča, da je bil pesticid, uporabljen v egiptovskem hotelu, lambda-cihalotrin.