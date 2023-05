Primerov okužb s tem sevom je bilo v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) sicer doslej še malo, vendar poročilo ECDC kaže, da že pomenijo grožnjo. Ta sev pa je tudi odporen na nekatere druge antibiotike.

V poročilu, v katerem so v 13 državah analizirali pojavnost tega seva E.colija, ki vsebuje gen blaNDM-5, zaradi katerega je odporen na antibiotike, so med letoma 2012 in 2022 ugotovili njegov porast. V veliki večini - 85 odstotkih - je izviral iz Azije in Afrike, a so ugotovili tudi nekaj primerov zelo povezanih skupkov, ki bi lahko bili povezani s prenosom znotraj države.

Ker se bakterije E. coli, ki prenašajo blaNDM-5, širijo hitro in v velikem geografskem obsegu, obstaja nevarnost, da se bo število primerov okužb z njimi v Evropi v nekaj letih povečalo. Zato je po oceni ECDC potrebno ukrepe za njihovo zgodnje odkrivanje in nadzor še okrepiti, da bi ublažili škodljive posledice za bolnike in zdravstvene sisteme.

E. coli je bakterija, ki živi v črevesju ljudi in je del normalne črevesne flore, vendar je tudi pogost povzročitelj hudih okužb. Je najpogostejši povzročitelj okužb krvnega obtoka in okužb sečil v EU in EGP. Povzroča tudi okužbe prebavil.

Po ocenah ECDC vsako leto v EU in EGP zaradi okužb, odpornih na antibiotike, umre več kot 35.000 ljudi. Vpliv protimikrobne odpornosti na zdravje je primerljiv z vplivom gripe, tuberkuloze in aidsa skupaj, še piše na spletni strani ECDC.