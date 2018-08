Iz turistične agencije Thomas Cook, prek katere sta starejša Britanca Susan in John Cooper v Hurgadi dopustovala s hčerko in vnuki, so v izjavi sporočili, da so okoliščine smrti še neznane, da pa je zbolelo več hotelskih gostov, piše Independent.

Z evakuacijo gostov so pričeli danes zjutraj, ker pa so iz hotela evakuirali vse goste, mediji poročajo, da gre verjetno za zelo nevarno bolezen. Iz turistične agencije so sporočili še, da razumejo, da evakuacija vznemirja tiste na počitnicah, a verjamejo, da to morajo storiti.

Thomas Cook je vodilna britanska turistična agencija v Egiptu, trenutno pa naj bi prek te agencije v Hurgadi dopustovalo med tisoč in dva tisoč britanskih turistov. Okoli 400 se jih bo danes zvečer vrnilo v domovino, Thomas Cook pa gostom, ki naj bi v Egiptu na dopustu ostali dlje, ponuja možnost zgodnejše vrnitve, še poroča Independent.