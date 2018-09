V skladu z dogovorom s španskimi davčnimi oblastmi se je 30-letni Marcelo zavezal, da bo hkrati poravnal 750.000 evrov davkov oziroma obresti na neplačane davke, kar so španski mediji označili kot kazen za neplačane prispevke.

Brazilec se je španski davkariji izognil tako, da je svoje dobičke nakazoval na tuja podjetja, s čimer si je izposloval davčne ugodnosti v višini 490.000 evrov. Sodišče je Marcelu znižalo kazen. Za davčno utajo, če gre za pred tem za tovrstna dejanja še nekaznovano osebo, v Španiji grozi dvoletna pogojna zaporna kazen.

Španske oblasti so sicer zaradi davčnih utaj v preteklosti že preganjale zdajšnje in nekdanje zvezdnike španskega nogometa. Na španskem seznamu davčnih utajevalcev so se tako denimo znašli Argentinec Lionel Messi, Brazilec Neymar in Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je letos prestopil v vrste italijanskega Juventusa.