Llorisa, ki je bil eden izmed francoskih junakov minulega svetovnega prvenstva v Rusiji, prav njemu je kot kapetanu pripadla čast, da je v zrak kot prvi dvignil pokal svetovnih prvakov, je imel 24. avgusta v Londonu bližnje srečanje s s tamkajšnjimi policisti, ki so v okviru rutinskega nadzora prometa ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.

Vratarja so vklenili in odpeljali na policijsko postajo ter ga pozneje izpustili. Nato ga je v okviru postopka čakal še prihod na sodišče, kjer pa ga niso poslali v zapor, kar mu je grozilo za storjeni prekršek, temveč mu je sodnica v Westminsterju naložila plačilo 50.000 funtov kazni, kar preračunano v evre znaša 56.120 evrov. Hkrati mu je sodišče za 20 mesecev odvzelo vozniško dovoljenje.

Vijugal in prevozil rdečo luč

Ker je priznal krivdo, mu je sodišče za tretjino znižalo kazen. Londonska policija je pri junaku galskih petelinov v njegovi krvi ugotovila za več kot dvakrat preseženo še dovoljeno vrednost alkohola. Llorisa so ustavili v prestižni soseski Gloucester Place v Marylebonu. Kot poročajo britanski mediji, je bil Lloris za volanom Porsche Panamere, na območju, kjer je hitrost omejena na 50 km na uro, je vozil zelo počasi, manj kot 25 km na uro, zaradi česar so ga ustavili policisti v neoznačenem policijskem avtomobilu.

Predstavniki policije so spremljali nenavadno počasno, a nevarno vijuganje po cesti in ugotovili neupoštevanje prometne signalizacije ter vožnjo v križišče kljub rdeči luči na semaforju. Ko so ustavili voznika, je iz avta udaril smrad po alkoholu in bruhanju, vozniku pa so morali pomagati iz avta, je navedel tožilec. V vozilu ni bil sam.