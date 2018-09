Izbranci slovenskega selektorja Primoža Glihe so se s četrto zmago utrdili na drugem mestu v svoji kvalifikacijski skupini. Po nepopolnem osmem krogu imajo deset točk zaostanka za vodilnimi Francozi in štiri točke več od tretjeuvrščih Kazahstancev. Četrtouvrščeni Bolgari - ob tekmi manj - zaostajajo za šest točk, na repu razpredelnice pa so Luksemburžani in Črnogorci, ki so zbrali po štiri točke. Drevi bosta na sporedu še dve tekmi v tej skupini: Črna gora - Bolgarija (20.30) in Francija - Luksemburg (20.45).

Slovenci so hitro povedli v najstarejšem slovenskem mestu, že v enajsti minuti je po kotu z desne strani po strelu z glavo kazahstansko mrežo zatresel Žiga Lipušček. Le sedem minut kasneje so slovenski nogometaši znova zagrozili iz prekinitve, po kotu z leve strani pa je poskus Davida Brekala po strelu z glavo le za las zgrešil "končni cilj".

V nadaljevanju se je odvijal izenačen boj, Kazahstanci pa so v 79. minuti izenačili na 1:1, potem ko je Maksim Fedin izkoristil lep predložek Naurizbeka Žagorova z leve strani in ukanil slovenskega vratarja Grego Sorčana.

A Slovenci niso obupali, tik pred koncem rednega dela so z zvrhano mero sreče dosegli zmagoviti gol. Ponovno so zadeli iz prekinitve, oster predložek Erika Glihe z desne strani je "preletel" vse igralce v kazenskem prostoru in končal v kazahstanski mreži za 2:1.

Slovenija bo predzadnjo kvalifikacijsko tekmo igrala 12. oktobra, ko bo gostila Bolgarijo, zadnjo pa 16. oktobra, ko bo gostovala v Franciji. Na zaključni turnir stare celine bodo napredovali zmagovalci devetih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za zadnji dve mesti.