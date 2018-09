Danes bodo tekme v Ljubljani, Murski Soboti, Kopru in Ivančni Gorici, prihodnji teden pa še preostale štiri Brda – Gorica, Korotan – Prevalje, Celje – Krško in Olimpija – Triglav. V drugem krogu je le ena tekma, zato je v primeru neodločenega izida podaljšek, če pa še vedno ni odločitve, bodo streljali enajstmetrovke.

AŠK Bravo – Maribor, danes ob 15.30 (sodnik Podgoršek): Na stadionu v Spodnji Šiški se obeta nogometni praznik. Bravo spada med najboljše drugoligaše in je še brez poraza. Zaradi prvoligaških ambicij je moštvo kombinacija izkušenih igralcev, med katerimi prevladuje 35-letni Luka Žinko, in mladosti. Maribor je trenutno najboljše moštvo prve slovenske lige. Oba kluba sta med reprezentančnim premorom v okrnjenih zasedbah na prijateljski tekmah doživela visoka poraza z 0:4. Bravo proti Olimpiji, s čimer je spoznal razliko med prvo in drugo slovensko ligo, Maribor pa na gostovanju pri Rijeki. »Ta poraz nas ne bo omajal. Bravo je ambiciozna ekipa, zato nas čaka zahtevna preizkušnja. Takoj se moramo resetirati, pozabiti na poraz in nadaljevati v ritmu, ki smo ga imeli do premora,« pravi levi bočni igralec Maribora Mitja Viler.Naš namig: 2.

Mura – Rudar Velenje, danes ob 15.30 (sodnik Sagrković): Prvoligaški obračun, v katerem je favorit Mura, saj imajo Velenjčani preveč dela z obstankom v prvi ligi, v kateri so na zadnjem mestu. Prekmurci še niso pozabili prvenstvene tekme v Velenju, na kateri so prikazali boljšo igro, a ostali brez točk. Tekma bo razkrila, ali je trener Rudarja Marijan Pušnik med reprezentančnim premorom našel način, kako se vrniti na zmagovito pot. Naš namig: 1.

Koper – Nafta 1903, danes ob 19. uri (sodnik Tkalčič): Tekma bo dober test, koliko je Koper konkurenčen za drugo ligo v prihodnji sezoni, saj se bo letos sprehodil skozi tretjo ligo, v kateri je zahodna skupina daleč najbolj skromna med vsemi štirimi. Po poravnavi z Luko za 400.000 evrov ima proračun na ravni prvoligašev, v igralski zasedbi pa so nogometaši s prvoligaškimi izkušnjami Damir Hadžić, Igor Bukara, Primož Bužan, Stipe Vrdoljak, Jaka Štromajer, Željko Tomić… Nafta bo celila rane po porazu v drugi ligi na gostovanju v Postojni, kjer je imela kar 80 minut igralca več. Naš namig: 2.

Ivančna Gorica – Domžale, danes ob 19.30 (sodnik Bukovec): Ivančna Gorica je vodilno moštvo skupine center v tretji ligi. Domžalčani so tekmovanje v prvi slovenski ligi začeli slabše od pričakovanj, a drevi bodo v vlogi velikega favorita. »Pokal je specifično tekmovanje, v katerem štejeta le dnevna forma in predstava, ki jo moštvo ta dan prikaže. Odlično smo trenirali, zato verjamem, da bomo to prenesli na tekmovalne obveznosti,« pravi vezist Domžal Žan Žužek. Naš namig: 2.