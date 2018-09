Kravitzev album Raise Vibration združuje rock'n'roll, funk, blues in soul. Odlikuje ga mladostni navdih, ki pa je podložen s tremi desetletji modrosti in izkušenj. V ustvarjalnem smislu predstavlja ponovno rojstvo, saj je drzen in briljanten izdelek, kot se za glasbenika njegovega kova spodobi, saj se zdi, da njegov duh ne pozna meja.

Z albuma je ameriški rocker že predstavil dva singla, in sicer It's Enough ter Low. Prva skladba nastavlja aktualno ogledalo sedanjosti, druga je introspektivna kompozicija, ki se ukvarja z vprašanjem predsodkov na začetku odnosa. Pesem ima funky groove, v njej pa lahko slišimo pihala, godala in celo vokal pokojnega Michael Jacksona, so sporočili organizatorji.

Lenny Kravitz velja za enega najbolj priljubljenih rock glasbenikov našega časa. V skoraj 30-letni glasbeni karieri je presegel okvire soula, rocka in funka ter jih iz 60. in 70. let minulega stoletja pripeljal v sodobnost, hkrati pa prejel štiri zaporedne grammyje v kategoriji moškega rock izvajalca, s čimer je postavil svojevrsten rekord.

Poznan je po pesmih, kot so Mr. Cab Driver, Mama Said, It Ain't Over 'til It's Over, Stand By My Woman, American Woman, Are You Gonna Go My Way?, Fly Away in I Belong To You. Prodal je več kot 38 milijonov plošč po vsem svetu, uveljavil pa se je tudi v filmskem svetu. Moč ga je videti v dveh filmih Igre lakote ter filmih, kot sta Precious in The Butler.