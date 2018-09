Če ne veste, kako se ne igra, vprašajte Oblaka, Dončića, Prepeliča, Dragića, Nikoliča, Blažiča in kar je še teh, ki so zadnje tedne polnili časopisne stolpce, če bi pogledali še nekaj let nazaj, pa bi bil seznam mnogo daljši.

Če bi res radi izvedeli, kako in zakaj se igra za reprezentanco, pa ni treba daleč. Te dni se naša zlata košarkaška reprezentanca (brez nekaterih zlatih fantov) pripravlja v Stožicah, v ponedeljek bodo tam odigrali tudi tekmo s Turki. Pocukajte za rokav Američana Anthonyja Randolpha, zvezdnika več kot zvezdniškega Reala iz Madrida, in z veseljem vam bo povedal kaj več o tem, kako in zakaj se igra za barve Slovenije. Je sicer malce temnejše polti kot zgoraj zapisani izgubljeni junaki, a ga boste vsaj lažje prepoznali. Sliši tudi na ime Tonček.

In gremo stavit, da se bo ta Tonči v naslednjih tekmah metal na glavo po parketu za barve Slovenije, in ja, če bo treba, bo tako kot lani na Eurobasketu kakšnega NBA-zvezdnika povabil tudi pred dvorano na domoljubni obračun.

