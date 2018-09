Na vrhu lestvic avtov, ki so najbolj zaznamovali serije skozi vso zgodovino, se skoraj vselej pojavi štirikolesnik, o katerem smo na tem mestu pisali že davno – predelani pontiac trans am z imenom Kitt iz serije Vitez za volanom (Knight Rider). A le precej zagrizenim oboževalcem omenjene serije, ki so jo snemali med letoma 1982 in 1986, je znano, da je ta dobila tudi nekaj svojih nadaljevanj v podobi televizijskih filmov in tudi serij, s katerimi so skušali (neuspešno) obuditi svojčas priljubljeno franšizo. V teh je svoje mesto kakopak našel tudi Kitt, ki pa se ni več kazal v podobi pontiaca, prav tako tudi ta v vseh drugih oblikah niti slučajno ni dosegel slave originala.

Prvi tovrstni poskus je bil televizijski film Knight Rider 2000, ki so ga posneli leta 1991 in s katerim so po eni strani želeli končati zgodbo originalne serije, po drugi pa naj bi služil kot osnova za snemanje novih nadaljevanj, a so nato, kljub temu da je imel kar visoko gledanost, te načrte opustili. Kakor koli, v njem je glavno avtomobilsko vlogo odigral predelani dodge stealth, imenovali pa so ga Knight 4000. No, drugi poskusi so prišli precej pozneje, leta 2008 film in nato 17 delov TV-serije, kjer je vloga Kitta pripadla fordu mustangu shelby GT500KR.

Avto, ki je bil lahko tudi čoln Prvi naslednik enega in edinega originalnega Kitta je bil torej tako imenovani Knight 4000 in je bil glede na filmsko zgodbo v vsem mogočem izboljšana različica originala, katerega mikroprocesor so vanj tudi montirali. V resničnosti si je za njegovo »lupino«, torej zunanjo podobo, filmska ekipa najprej zamislila izjemno atraktiven štirikolesnik pontiac banshee IV. A ker je bil omenjeni zgolj koncept, jim ga proizvajalec seveda ni bil pripravljen ne odstopiti ne prodati, znašli pa so se tako, da so najeli priznanega predelovalca filmskih avtomobilov Jaya Ohrberga, ki je med drugim sodeloval pri predelavah štirikolesnikov za tako slovite filme, kot so Starsky in Hutch, Batman, Kremenčkovi, Nazaj v prihodnost, Pobesneli Max in podobni. Ta je za osnovo vzel avtomobil dodge stealth in ga predelal tako, da je bil videti natanko kot omenjeni banshee. Glavne lastnosti originalnega Kitta so bile vse po vrsti na meji znanstvene fantastike, novi in izboljšani pa je v filmu vse skupaj dvignil še na višjo raven. Namesto zaslona s katodno cevjo je imel tako v notranjosti nekakšen virtualnoresničnostni prosojni zaslon, kar pomeni, da je celotno vetrobransko steklo hkrati opravljalo vlogo monitorja, opremljen je bil s številnimi futurističnimi orožji, med drugim je bil sposoben tudi plovbe na vodi, da je bilo vse skupaj vendarle posneto leta 1991, pa dokazuje denimo to, da je imel na voljo tudi telefaks.