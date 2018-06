Superheroji. Zagotovo jih dandanes večina najprej poveže s filmi, saj iz Hollywooda v zadnjih letih na velika platna kot po tekočem traku prihajajo izdelki s tovrstno vsebino, od tistih, namenjenih enemu junaku, do takšnih, v katerih se prepletajo zgodbe več različnih, pri čemer mora biti gledalec že zares dober poznavalec lika in dela posameznega heroja, da ve, kam ga ob poplavi filmov, ki med drugim tudi skačejo iz enega časovnega obdobja v drugega, sploh umestiti. A kakor koli obrnemo, dejstvo je, da je podlaga vseh teh filmov drugje – v stripih. V njih so svoje »pojavljanje v javnosti« začeli vsi superjunaki, veliko pa jih je nato, še preden so zasloveli na velikem platnu, nadaljevalo še na televiziji. Tak je bil tudi eden najbolj znanih, Batman, ki je svojo televizijsko serijo dobil v 60. letih prejšnjega stoletja, v njej pa je tako kot v stripu pomembno vlogo igral tudi njegov avtomobil, tako imenovani batmobile.

Že res, da tudi pri omembi batmobila večina najprej verjetno pomisli na tiste avtomobile v filmih, a v srca tistih pravih, zagretih oboževalcev lika je menda še bolj zapisan omenjeni televizijski avtomobilski primerek. Ta se je pojavljal v večini od skupno 120 delov nadaljevanke, ki so jo med januarjem 1966 in marcem 1968 najprej predvajali na kanalu ABC in v kateri je bil v vlogi Batmana pred slabim letom preminuli Adam West. No, vlogo batmobila je, čeprav sprva zanjo ni bil predviden, vseskozi »igral« prav poseben avtomobil: lincoln futura.

Sprva je bil predviden cadillac

Prvotni načrti so bili torej drugačni. Proti koncu je šlo leto 1965, ko so se pri studiu 20th Century Fox obrnili na znanega hollywoodskega strokovnjaka za predelavo avtomobilov za potrebe filmov in nanizank Deana Jeffriesa. Želja: batmobile. Jeffries se je takoj lotil dela, pri čemer se mu je kot naročen zdel model cadillac eldorado iz leta 1959, a se njegovi načrti niso uresničili. Pri naročniku so namreč kmalu spremenili in bistveno skrajšali časovni okvir, do katerega so želeli imeti avto pripravljen za snemanje, čemur se Jeffries ni mogel in tudi ni želel prilagoditi. Zato so ga izplačali, v projekt pa je vskočil nekdo drug, možakar po imenu George Barris. Ta je vse skupaj zastavil na novo in zelo hitro ponudil drugo rešitev, že omenjeni model lincoln futura.

Če vam ime, četudi ste velik poznavalec avtomobilske zgodovine, ne zveni znano, ni nič čudnega. Futura je bil namreč le prototip, torej en sam avto, s katerim so pri Fordu želeli pokazati vse razkošje, ki ga lahko ponudi njihova luksuzna znamka Lincoln. Tako je bil v celoti ročno narejen leta 1955 v Italiji, njegova vrednost pa je bila že takrat vrtoglavih 250 tisoč dolarjev, kar je enako današnjima dvema milijonoma. Še istega leta so ga v beli barvi pokazali na salonu v Chicagu, leta 1959 pa so ga prebarvali na rdečo, v kateri je blestel v filmu It started with a kiss z Debbie Reynolds in Glennom Fordom v glavnih vlogah. Kmalu zatem je potonil v pozabo, dokler ga ni iz naftalina potegnil omenjeni Barris. In ga za vsega en dolar (!) zaprašenega, a v tako rekoč brezhibnem stanju odkupil od Forda.