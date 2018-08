V več kot dveh letih rubrike predstavljanja avtomobilov, ki so tako drugače zaznamovali različna področja popularne kulture in ki so predvsem v različnih filmih odigrali pomembne vloge, smo predstavili že celo vrsto legendarnih štirikolesnikov, tudi takšnih, ki so služili za osnovno rdečo nit filma, oziroma takšnih, zaradi katerih je določen film sploh nastal. Nismo pa še predstavili avtomobila, ki je v filmu odigral dobesedno glavno, naslovno vlogo. A tudi takega poznamo. In bržčas ste naslov filma že ugotovili – da, to je lahko le The Car, v prevodu Avto.

Posneli so ga leta 1977, v njem pa vlogo avtomobila iz naslova igra predelani lincoln continental mark III letnika 1971. In to, kakopak s filmskega vidika, dobesedno, saj je avto predstavljen z določenimi lastnostmi živega bitja. Kar z drugimi besedami pomeni, da ima zavest, da vozi sam in da se sam tudi odloča za svoja dejanja. Ta pa so izključno zlovešča, saj je The Car misteriozen črn avto, ki ustrahuje, terorizira in tudi na tak ali drugačen način pomori vrsto prebivalcev majhnega ameriškega mesta v zvezni državi Utah, kjer so posneli večji del kadrov te niti ne preveč uspešne grozljivke.

Kopenska različica Žrela Avtomobilov morilski pohod se začne že na začetku filma. Sledi dvema kolesarjema, ko ta zapeljeta na most, enega zbije v ograjo, drugega pa od zadaj tako, da ga odnese čez njo v globino. Mimogrede: kader padca kolesarja z mostu je v času, ko so ga posneli, veljal za najdaljši prosti pad kaskaderja v filmih dotlej. Naslednja žrtev je avtoštopar, ki ga avto zbije in še nekajkrat povozi, pa lokalni šerif, zaradi česar vodja policistov postane njegov namestnik, za katerega se zdi, da je edini, ki lahko ustavi avto z nadnaravnimi lastnostmi. To mu naposled tudi uspe, ko z enim od svojih pomočnikov avto zvabi na rob prepada, čez katerega zapelje, drugi policisti pa ob tem na dnu prepada poskrbijo za eksplozijo razstreliva, kar povzroči, da avto raznese, pri čemer se v ognju izriše nekakšna demonska podoba. Ko je film prišel na velika platna, so ga kritiki raztrgali, zanimivo pa je, da je kasneje veljal za precejšno uspešnico na videokasetah in DVD-jih. Osnovna ideja je sicer bila, da bi posneli nekakšno kopensko verzijo legendarne Spielbergove grozljivke Žrelo (The Jaws), ki je bila dve leti prej velikanska uspešnica, a ker niso želeli, da bi šlo za klasično zgodbo kakšne krvoločne živali ali človeka, ki ubija druge ljudi, so se pač odločili, da bo avto vozil in ubijal kar sam.