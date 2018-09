»Mladostnice zelo pogosto skrbi, ali se bodo ob uporabi hormonske kontracepcije zredile, tiste, ki so že več let na kontracepciji, pa so zaskrbljene glede morebitnega vpliva na plodnost,« na podlagi dolgoletnih izkušenj iz spletne svetovalnice ugotavlja ginekologinja Tinkara Srnovršnik iz Zdravstvenega doma Šiška v Ljubljani.

Kot pravi, je v desetletju, ko v spletni svetovalnici Tosemjaz.net, ki deluje pod okriljem NIJZ Celje, mladostnikom vsakodnevno odgovarja na vprašanja na temo spolnosti, dodobra spoznala stiske, ki tarejo mlade. Stisk ni malo, pravi Srnovršnikova in dodaja, da je mladim spletno svetovanje še zlasti blizu, zato ker je hitro in anonimno.

A žal ginekologinja pri svojem delu pogosto ugotavlja tudi, kako malo se nekateri mladostniki o spolnosti pogovarjajo s svojimi starši. »Nemalokrat sem presenečena, v kako hudi stiski so lahko deklice, ki ne vedo, kako mami povedati, da so dobile prvo menstruacijo ali da se jim je začel pojavljati beli tok. Nekatere se bojijo tudi prvega obiska pri ginekologu, češ da bodo o obisku in njihovih težavah zagotovo izvedeli starši ali pa imajo strah pred ginekološkim pregledom, zlasti mladostnice, ki še niso imele spolnih odnosov. Ob tem je treba poudariti, da za predpis hormonske kontracepcije ginekološki pregled ni potreben,« pravi Tinkara Srnovršnik.

Dečke obremenjuje dolžina penisa

Ob številnih prednostih, ki jih s hitrimi in anonimnimi odgovori mladostnikom omogoča splet, ginekologinja opozarja tudi na njegove pasti, saj je splet tudi neizčrpen vir različnih pornografskih vsebin. »Te imajo na mlade v občutljivem obdobju ustvarjanja lastne samopodobe precejšnji vpliv. V spletni svetovalnici opažam, da imajo mladi pogosto izkrivljeno podobo o spolnosti, kar v resničnem svetu pripelje do razočaranj. Dekleta denimo skrbi nedoseganje orgazma, dečki so obremenjeni z dolžino svojega penisa. Veliko je tudi prakticiranja z analnimi spolnimi odnosi, ki so pogosto nezaščiteni, kar poveča tveganje za spolno prenosljive okužbe,« opozarja ginekologinja.

Veliko vprašanj v spletni svetovalnici se nanaša na kontracepcijo, okoli katere se še vedno spleta zelo veliko mitov. Srnovršnikovi se je zato zdela izdelava izobraževalnega plakata o mitih okoli kontracepcije, ki visijo v čakalnicah ginekoloških ambulant po Sloveniji in ženske poučujejo o resničnih dejstvih o kontracepciji, odlična ideja.

Med drugim tako ženske s teh plakatov izvedo, da kontracepcijske tablete ne povzročajo debelosti, če pa že pride do blagega porasta telesne teže (1–2 kilograma), je to na račun zadrževanja vode v telesu. Prav tako izvedo, da jih tabletke ščitijo že v prvem mesecu jemanja in v času enotedenskega premora/jemanja slepih (placebo) tablet, če jih jemljejo redno in dosledno ter jih začnejo jemati do vključno petega dneva menstruacije, najbolje kar prvi dan. Plakat ženske pouči tudi o tem, da tablete ne ščitijo pred spolno prenosljivimi okužbami, zato ostaja kondom edina zanesljiva zaščita pred temi okužbami. Pomembno je tudi opozorilo, da se med jemanjem tablet ne sme izpuščati, saj to zmanjšuje učinkovitost kontracepcije. Vsakemu zavojčku tablet so priložena natančna navodila, kako postopati, če pozabite vzeti tabletko.

Srnovršnikova opozarja, da prekinjanje rabe kontracepcije z namenom, da se ženska »očisti«, ni priporočljivo, razen če ne načrtuje nosečnosti. Še več, to je nevarno, poudarja ginekologinja, saj se ob vsakem ponovnem začetku rabe kontracepcije v prvih nekaj mesecih še bolj poveča tveganje za nastanek krvnih strdkov, ki je pri vseh uporabnicah že sicer nekoliko povečano. Opozorilo velja za kombinirano kontracepcijo, kamor sodijo velika večina tabletk, kontracepcijski obliž in vaginalni obroček. Navsezadnje se s prekinitvijo rabe ženska po nepotrebnem izpostavlja neželeni nosečnosti in posledicam.