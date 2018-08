V Srbiji je potrjenih primerov okužbe 213, večina v prestolnici Beograd, kažejo podatkih srbskega inštituta za javno zdravje. V Grčiji je registriranih 130 primerov okužbe, v tej državi se bolezen pojavlja predvsem na Peloponezu, okoli Aten in okoli Soluna, poročanje grške tiskovne agencije ANA-MPA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

O smrtnih žrtvah virusa, ki ga prenašajo komarji in ki se pojavlja v tropskem do zmernem podnebju ob toplem vremenu, so v regiji poročali še iz Kosova in Romunije. Primere okužb so že zabeležili tudi na Hrvaškem in v BiH, o njih so poročali tudi iz Italije.

Kot navaja dpa, se je virus verjetno razširil tudi drugod, a ostaja neodkrit, saj večina ljudi okužbo preboli z blagimi simptomi in ne poišče zdravniške pomoči. Okoli 80 odstotkov ljudi praktično nima simptomov okužbe, pri preostalih pa so ti podobni simptomom gripe, kot so vročina, bolečina, utrujenost in otekle bezgavke.

Je pa bolezen lahko smrtonosna, predvsem med starejšimi bolniki, saj lahko vodi v encefalitis ali meningitis. Kot piše na spletni straneh slovenskega inštituta za javno zdravje, tudi v Sloveniji naravne danosti omogočajo obstoj prenašalca.