Ob tej priložnosti smo se prisotni javno zavzeli, da nesrečni sirski begunec Ahmad Šamieh ostane v Sloveniji, in pričakujem, da mu bo nova vlada to tudi omogočila. Vse stranke, ki ste danes na oblasti, vključno z Levico, ste dobile naš glas predvsem zato, ker ne želimo orbanizacije te države in nasprotujemo nehumanemu in velikokrat tudi nezakonitemu ravnanju z begunci in z vsemi drugačnimi. Zato pričakujemo, da boste v parlamentu zavzeli jasno stališče do sovražnosti v medijih in obsodili primitivno in skrajno rasistično naslovnico 35. številke Demokracije, s katero desnica odkrito podžiga nestrpnost in neti sovraštvo do beguncev.

Tudi po zaslugi vaše dosedanje politike se je rasizem v Sloveniji preveč razbohotil, kar jasno kaže nedavno ukrepanje slovenske policije v primeru mladih kubanskih plesalcev. Bilo nas je sram, da se to dogaja v naši državi, in nobenega ni bilo, ki v tem ravnanju ne bi prepoznal rasizma. Kriva je bila njihova barva kože.

Še bolj zastrašujoče pa je, da na prijavljenih 25 najbolj eksplicitnih primerov sovražnega govora oziroma kaznivega dejanja nestrpnosti, ki jih je Spletno oko predalo policiji, ta niti v enem primeru ni vložila kazenske prijave. Boste ignorirali tudi oboroževanje in vojaško urjenje skrajnežev?

Spoštovani gospod predsednik vlade Marjan Šarec, sprašujem vas, bo tudi nova vlada tolerirala sovražni govor in še naprej neodgovorno dopuščala širjenje ekstremizma, rasizma, nasilja in nestrpnosti?

Lada Zorn, Ljubljana