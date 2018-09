»Kot trener zagovarjam napadalen nogomet, nadzor nad dogajanjem na igrišču, posest žoge in kreativnost v igri.« Tako je samega sebe opisal 48-letni Zoran Barišić, ki je postal deveti trener nogometašev Olimpije pod vodstvom predsednika kluba Milana Mandarića. Z državnimi in pokalnimi prvaki je tako kot pred mesecem dni odpuščeni Ilija Stolica podpisal triletno pogodbo.

Ne dovoli vmešavanja v delo

Zoran Barišić je avstrijski državljan hrvaških korenin in velja za produkt dunajske nogometne šole. Kot igralec in trener je zaslovel v Rapidu, nazadnje pa je za krajše obdobje deloval v Turčiji, kjer ni dovolil vmešavanja v trenersko delo in je zapustil položaj. Na uradni predstavitvi po sklenjenem dogovoru z Olimpijo je prepričal z umirjenim govorom, v katerem v nasprotju s srbskimi predhodniki ni obljubljal gradov v oblakih, ampak zavzeto delo na dolgi rok. »V zadnjih dneh sem Olimpijo gledal na tekmah z Domžalami, Spartakom in Rudarjem. Spoznal sem, da prevzemam kakovostno moštvo, ki teži k ofenzivni igri. Na treningih bomo poskušali odpraviti pomanjkljivosti, ki so se dogajale na začetku sezone,« je napovedal Barišić in se posebej zahvalil Safetu Hadžiću, ki je v desetih dneh zbudil moštvo.

Barišić bo ljubljanski kolektiv spoznal danes, ko bo Olimpija odpotovala na štiridnevne bazične priprave v Kranjsko Goro. Za najtesnejša sodelavca je izbral dolgoletna znanca. Prvi pomočnik Slobodan Grubor je bil lani trener Aluminija, zato pozna vse zakonitosti prve slovenske lige. Z Barišićem sta se pred leti spoznala v Avstriji, medtem ko je bil drugi pomočnik Murat Topal njegova desna roka v Turčiji. Z Milanom Mandarićem sta se prvič sestala prejšnji mesec v Portorožu tik pred visokim domačim porazom na derbiju z Mariborom. Tri dni kasneje sta že sklenila načelni dogovor za podpis pogodbe. »Dobil sem zelo dober občutek. Olimpija je v Sloveniji velik klub. Verjamem, da lahko dosežemo uspehe,« pravi Barišić, ki veliko stavi na disciplino v igri in spoštljive odnose med igralskim in trenerskim kadrom: »Sem komunikativen tip trenerja. Z igralci se lahko pogovarjam tudi o njihovih zasebnih težavah.«