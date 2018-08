Ljubljanski navijači so imeli pred tekmo v središču Trnave bližnje srečanje z domačimi, ki so jih napadli. Po zraku so leteli stoli, kozarci, steklenice, a je slovaška policija hitro naredila red in nekaj najbolj razgretih odpeljala na hladno. 200 ljubljanskih navijačev je pred stadionom varovalo izredno veliko število policistov, da je bilo razmerje skoraj ena proti ena. Uvod v tekmo je bil spektakularen z minuto dolgo himno domačega moštva in koreografijo, v kateri so z dvigom listov papirja vzneseno sodelovali tudi slovaški novinarji na tribuni za medijske poročevalce.