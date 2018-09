Medtem ko Mariborčani meljejo tekmece, tudi Olimpija kaže učinkovitejše predstave. Začasni trener Safet Hadžić, ki je sinoči ob ovacijah gledalcev končal misijo treh tekem, je v skladu z nogometno logiko začel v ekipo uvrščati napadalce in na tribuno poslal Avramovskega, Putinčanina, Gajića…, ki so preslabi za igranje v slovenski ligi. Ljubljančani naj bi jutri podpisali pogodbo z novim trenerjem Zoranom Barišićem, Avstrijcem hrvaških korenin, in ga v torek predstavili javnosti.

Lupeta končal v zidu stadiona po hokejskem bodičku Vasiljevića Olimpija je tekmo začela s kar dvema klasičnima napadalcema Vombergarjem in Lupeto, ki sta nalogo opravila odlično. Najprej so Ljubljančani dosegli gol na silo, nato so poskrbeli še za atrakcijo. Junak je bil 25-letni Portugalec Joaquim Lupeta, ki je s podajo omogočil Vombergarju, da je žogo porinil v mrežo, nato je še sam zadel po strelu s škarjicami. Ko je Lupeta postal nočna mora za obrambo Velenjčanov, je nanj s pravim hokejskim bodičkom Vasiljević naletel tako silovito, da je Portugalec odletel v zid stadiona in zaradi poškodbe končal tekmo že pred koncem prvega polčasa. Rudar je igral vse bolj grobo, a sodnik ni zaščitil igre. Vinčić ni ustavil igre ob prekršku Štigleca, v protinapadu pa je Pušaver s prekrškom za rdeči karton pokosil prodirajočega Suljića, a mu je pokazal le rumenega. Potem ko je Olimpija prek latvijskega štopetrja Maksimenka po strelu z glavo dosegla še tretji gol, je Vinčić izključil Kitka, ker je pokosil Vombergarja. Do konca tekme je rezervist Matic Črnic dosegel prva dva gola za Olimpijo v ligi, Kronaveter pa je iz enajstmetrovke streljal čez gol. Ob igrišču je bil tudi Abass Issah, ki se je poslovil od soigralcev. »Imamo kakovostno moštvo in tehnično izredno podkovane posameznike. Ne bojim se za prihodnost te ekipe. Malo mi je žal, da ne bom nadaljeval dela glavnega trenerja, a tak je bil dogovor, zato ni veliko dodati,« je po tekmi povedal trener Olimpije Safet Hadžić, precej bolj mrkega pogleda pa je bil Rudarjev Marijan Pušnik. »Imamo ogromno težav. Pri igralcih ni prave borbenosti, manjka moštvena igra. Fantje ne verjamejo vase. Tisti, s katerimi smo bili še pred kratkim četrti v prvenstvu, danes ne znajo podati točno na pet metrov. Za vse skupaj prevzemam odgovornost. Čaka nas težko delo.«

Četrto gostovanje, tretja petarda Razmislek in treningi med (pre)dolgim tednom so zalegli. Če že ni evropskih tekem, je tu vsaj neustavljiva slast zabijanja zadetkov. Maribor je po Rudarju, Aluminiju in Gorici še Triglavu sprožil petardo. V gosteh je – poleg visoke zmage v Stožicah – s petimi goli v tekmečevi mreži zmagal že tretjič. Nedeljski remi s Celjem so vijoličasti preboleli s kombinatoriko, učinkovitostjo in pristopom, ki ga je terjal Darko Milanič. »Zadovoljen sem, da smo zadeli petkrat. Celo tekmo smo imeli pod kontrolo proti nasprotniku, ki je na vsaki tekmi, ko igramo, nevaren iz protinapadov, vendar smo se solidno ubranili, čeprav smo nasprotniku pustili malo več,« je povzel Darko Milanič. Kar je Maribor prepustil Triglavu, ni bil zgolj gol Davida Tijanića, ko so gostje nekoliko popustili in je žoga ušla Jasminu Handanoviću čez roko. Luka Majcen je imel namreč dve priložnosti, da bi najprej izenačil ali potem vsaj znižal. Prvič je vrata zgrešil, drugič je stresel okvir. »Zaslužena zmaga Maribora, malo nas je presekal hiter gol. Poskušali smo na svoj način, imeli priložnosti, vendar je Maribor zasluženo zmagal,« je priznal trener Triglava Dejan Dončić. Triglavu doma letos nikakor ne gre, še tretjič so visoko izgubili (Aluminij 1:3, Olimpija 0:4). Mariborčane so sicer trdo prijeli, kar je občutil povratnik Denis Klinar, ki ni zdržal do polčasa, vendar niso bili kos globinskim žogam, predložkom in prodorom. Prvi je zbežal Jan Mlakar in učinkovito zadel, nato je do polčasa povišal z glavo Blaž Vrhovec, že deseti strelec v letošnji sezoni; žogo mu je posredoval prvi asistent sezone Amir Dervišević. Da se Kranjčani ne bi vrnili v igro, je z evrogolom takoj v nadaljevanju poskrbel Dino Hotić. Do konca je Tijanić izvlekel še največ, čeprav ni bil edini, ki se mu je ponudil častni gol, medtem ko je Luka Zahović zabil še dva svoja tipična zadetka, pri čemer je Maribor prek Vilerja in Mlakarja še dvakrat stresel okvir gola.

V Novi Gorici pele pesti navijačev »Predtekma« se po navadi zgodi na reprezentančnih oziroma evropskih klubskih dvobojih zagrizenih tekmecev, tokrat se je žal tudi v Novi Gorici. V lokalu blizu stadiona sta namreč trčili navijaški skupini Gorice in Mure. Besede so prerasle v obračunavanje in kar nekaj razbitega stekla. Zmagovalca bo določila policija, pa tudi disciplinski sodnik, ki je popisal žaljive domače navijaške transparente in skandiranje. Predsednik kluba Hari Arčon se zaveda epiloga: »Vse, kar smo zaslužili z vstopnico, bo šlo za kazen. Obsojamo početje naših navijačev.« Ko so muraši pol ure pred koncem tekme povedli z 2:0, se je zdelo, da bo to v vseh pogledih ena manj prijetnih goriških nedelj. A sta Filipović in Lipušček z dvema streloma z glavo poskrbela za uspešnejšo goriško končnico. »Zadetek za 1:2 nam je vzel energijo in jo dal Goričanom. To se dogaja mladim ekipam, kot je naša,« je pojasnil Ante Šimundža. Na podoben način tudi Miran Srebrnič: »Zadetek Filipovića nas je močno dvignil, a je za popoln preobrat zmanjkalo časa. S točko moramo biti zadovoljni.«