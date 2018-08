Po Marijanu Pušniku, Marku Nikoliću, Rodolfu Vanoliju, Luki Elsnerju, Safetu Hadžiću, Igorju Bišćanu, Iliji Stolici in Aleksandru Linti bo Zoran Barišić prihodnji ponedeljek postal deveti trener nogometašev Olimpije, odkar je leta 2015 predsedniški položaj kluba prevzel Milan Mandarić. Če Ljubljančani v četrtek v Trnavi ne bodo pripravili čudeža, se bo Barišić osredotočil na obrambo državnega in pokalnega naslova. Olimpija si je po šestih krogih nabrala šest točk zaostanka za vodilnim Mariborom, v osmini finala pokala jo čaka Triglav.

Zoran Barišić je otrok dunajske nogometne šole. 48-letni avstrijski državljan s hrvaškimi geni je po koncu profesionalne kariere v različnih vlogah zaslovel pri Rapidu, kjer je deloval več kot desetletje. Preden je postal glavni trener članskega moštva, se je kalil na klopi druge ekipe in mladinske selekcije. Avstrijskega prvoligaša je samostojno vodil dobra tri leta in v zadnji sezoni pripravil odmeven mednarodni dosežek, ko se je uvrstil v izločilne boje lige Evropa. Takrat je bil član Rapida tudi slovenski reprezentančni napadalec Robert Berić. Dunajčani so v kvalifikacijah izločili Ajax, v skupinskem delu pa je Rapid zasedel prvo mesto v zahtevni skupini z Villarrealom, Viktorio Plzen in Dinamom iz Minska. V končnici tekmovanja je bila boljša Valencia.

V avstrijskem prvenstvu je trikrat osvojil naslov podprvaka, zmagovalec je vselej postal bogatejši Salzburg. Na klopi Rapida je zdržal 158 tekem (79 zmag, 37 remijev in 42 porazov), navkljub priljubljenosti med navijači pa je odšel zaradi nestrinjanja s klubsko politiko. Navzkriž je prišel s športnim direktorjem Andreasom Müllerjem, ki ni bil naklonjen Barišićevi ideji o nakupu mladih nogometašev. Februarja lani se je preselil v Turčijo, kjer je Karabükspor vodil na trinajstih tekmah in ga obdržal med prvoligaši. Turčijo je predčasno zapustil, ker klub ni spoštoval pogodbe.

Zoran Barišić zagovarja igralni sistem 4-2-3-1, s katerim je Olimpija v minuli sezoni pod Igorjem Bišćanom osvojila dvojno slovensko krono. V Ljubljano bo pripeljal svoje pomočnike, med katerimi bo najverjetneje tudi njegov sodelavec pri Karabüksporju Murat Topal, ki ima avstrijsko in turško državljanstvo. Med kandidati je tudi avstrijski Hrvat Slobodan Grubor, ki je lani vodil Aluminij. Tako Topal kot Grubor sta si v Barišićevi družbi s tribune ogledala nedeljsko prvenstveno tekmo Olimpije v Domžalah, kjer so Ljubljančani prikazali najboljšo predstavo sezone in napovedali vključitev v igro za naslov prvaka.