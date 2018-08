Nogometaši Olimpije so 5. julija 2017 prvič pod vodstvom Hadžića na prvi tekmi polfinala pokala Slovenije v Ljubljani premagali Maribor z 2:1 (0:0) in ga izločili 12. aprila, ko je bilo v Mariboru 1:1. Hrvat Igor Bišćan je 2. junija lani nato postal stalni trener nogometašev Olimpije in jih popeljal do državnega in pokalnega naslova, vendar dela ni nadaljeval še v tej sezoni.

Srbski trener Ilija Stolica je Bišćana nasledil 11. junija, a že od konca julija ni več na klopi Olimpije, obveznosti glavnega trenerja od takrat opravlja njegov pomočnik Aleksandar Linta.

Do nadaljnjega, vključno z današnjo tekmo v Domžalah, bo zmaje s klopi vodil Safet Hadžić. pic.twitter.com/P5i9jsqWxK — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) 26 August 2018

Po Marijanu Pušniku, ki je bil v dveh obdobjih trener ljubljanske zasedbe, Marku Nikoliću, Rodolfu Vanoliju, Luki Elsnerju, Hadžiću in Igorju Bišćanu je bil Stolica že osmi trener, ki je od prihoda predsednika Milana Mandarića leta 2015 zapustil klop Olimpije.

Hadžić je stari znanec Olimpije, vodil jo je leta 2009 in 2010, v klubu pa je opravljal tudi vlogo pomočnika trenerja. Leta 2012 je bil tudi pomočnik slovenskega selektorja Slaviše Stojanovića. Bil je še trener Bele Krajine in Ivančne Gorice.