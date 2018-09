Organizatorji – Nogometno društvo Bilje, Nogometna zveza Slovenije in podjetje Hit – so s pomočjo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina letos zbrali najuglednejšo nogometno druščino, sestavljeno iz upokojenih domačih nogometnih zvezdnikov, kot so Marinko Galić, Milivoje Novaković, Tonči Žlogar, Miran Pavlin, Mile Ačimović, Milan Osterc, Mladen Dabanović, Sašo Udovič, Amir Karić, Džoni Novak…, okrepljenih z zvenečimi mednarodnimi imeni, kot so Alessandro del Piero, Luis Figo, Dejan Stanković, Nemanja Vidić, Gaizka Mendieta, Nuno Gomes, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Dimitar Berbatov, Robbie Keane, Frank de Boer, Pierre van Hooijdonk, Salvatore Schillaci - Toto…

Tekmo so s 6:1 dobili rdeči, ekipa Čeferina in Figa. Pred več tisoč gledalci, med katerimi je bilo veliko italijanskih, sta gole zabila Aleksander Čeferin in Sandi Valentinčič, trener domačega drugoligaša ND Bilje. V drugem polčasu je dvakrat zadel Milivoje Novaković, po enkrat pa Luis Figo in Pierre van Hooijdonk. Edini gol za modre je prispeval Alessandro del Piero. Glavni sodnik je bil Damir Skomina, pomagala sta mu mednarodna sodnica Aleksandra Česen in Ljubomir Moravac. Tekma je minila v nadvse simpatičnem vzdušju ob dokaj neposrečenim komentatorskim prenosom v živo ekipe POP TV zvezdnikov po zvočnikih, še najbolj veličasten je bil špalir ob vstopu nogometnih zvezdnikov na igrišče. Daleč največ navdušenja sta požela Alessandro del Piero in Marco Materazzi, med tekmo pa tudi občasno predsednik države Borut Pahor kot vratar modrih z nekaj bravuroznimi obrambami.