Medtem ko so nogometaši Spartaka Trnava skupaj z navijači prešerno rajali in proslavljali uvrstitev v skupinski del lige Evropa, so igralci Olimpije vidno razočarani odhajali v slačilnico, v kateri so se zadržali še zelo dolgo. Slovaki niso le izločili Olimpije, ampak so Slovencem na tribunah dali tudi lekcijo, kako se glasno in športno navija brez metanja pirotehnike. Ljubljančani so se v Trnavi zgledno borili, a ostali brez evropske lige zaradi poraza na prvi tekmi v Stožicah, na kateri so prejeli gol iz sumljivo dosojene enajstmetrovke in si zabili avtogol (Ilić), za katerega se je kapetan Ljubljančanov posebej opravičil vsem, ki navijajo za Olimpijo.

»Napredovanje Spartaka ni plod sreče, ampak znanja. Je izredno težka ekipa, ki se zna braniti, je disciplinirana in povsem osredotočena na izid. Ne bom se izgovarjal, da je bilo napredovanje zapravljeno na prvi tekmi. Igrali smo dve tekmi, dosegli so tri gole, mi le enega, zato so zasluženo napredovali. Če bi mi dosegli drugi gol – ob strelu Štigleca sem žogo že videl v mreži, a je slovaški vratar odlično reagiral – bi tekmeca spravili v težave. Za takšen razplet sem imel načrt, da bi branilec Zarifović zaigral v napadu in bi poskušali na silo doseči tretji gol. Fantje so na povratni tekmi dali od sebe maksimum. Če bodo tudi v prvenstvu igrali s takšnim pristopom in žarom, za Olimpijo ne bo težav,« je po tekmi vtise strnil začasni trener Safet Hadžić.

Iz zadnje vrste tribune je bilo vidno, da bi Olimpija za prebitje bunkerja potrebovala klasičnega in robustnega srednjega napadalca, kakršen je Andrej Vombergar, ki bi skakal z domačimi orjaki v obrambi, saj so Ljubljančani imeli veliko predložkov z boka in odbitkov, ki bi jih slovenski Argentinec verjetno pospravil v gol. To, da strokovni štab na seznam, ki ga je poslal na Uefa, ni uvrstil niti enega klasičnega napadalca (Vombergar, Lendrić, Kadrić…), je le vrhunec velikih napak vase zaverovanih trenerjev iz Srbije, ki so glavni krivci za vse slabo, kar se je v minulih dveh mesecih dogajalo na igrišču. V Trnavi je bil tudi novi trener Olimpije Zoran Barišić, ki bo ekipo prevzel v ponedeljek. V beležnico je že podčrtal, da bo ekipa igrala s klasičnim napadalcem. Še preden bo prevzel ekipo, se bo pogovoril s Hadžićem.

Če bi Olimpija imela verodostojen trenerski štab, ki bi izbral pravi model igre, v kvalifikacijah za ligo prvakov ne bi izpadla že v prvem krogu proti skromnemu Qarabagu (trener Ilija Stolica), pa tudi v kvalifikacijah za ligo Evropa bi bila uspešnejša, saj je bila Trnava ob prvi izbiri igralcev in taktike premagljiva, a je vse podrl Aleksandar Linta. Olimpiji tako ostane v uteho, da je prodala napadalca Abassa Issaha v Mainz, bojda za dva milijona evrov, kar je sijajen izkupiček glede na to, da je zanj ob nakupu plačala 150.000 evrov. Prestop igralca neposredno iz slovenske lige v bundesligo je velik uspeh za domačo klubsko sceno.

Liga Evropa Skupina A: Bayer Leverkusen, Ludogorec, Zürich, AEK Larnaca. Skupina B: Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg. Skupina C: Zenit, Köbenhavn, Bordeaux, Slavia Praga. Skupina D: Anderlecht, Fenerbahče, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava. Skupina E: Arsenal, Sporting Lizbona, Qarabag, Vorskla. Skupina F: Olympiacos, Milan, Betis, Dudelange. Skupina G: Villarreal, Rapid Dunaj, Spartak Moskva, Glasgow Rangers. Skupina H: Lazio, Marseille, Frankfurt, Apollon. Skupina I: Bešiktaš, Genk, Malmö, Sarpsborg. Skupina J: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisar. Skupina K: Dinamo Kijev, Astana, Rennes, Jablonec. Skupina L: Chelsea, Paok, Bate, Vidi.