Ker sta prva kandidata za naslov prvaka Maribor in Olimpija že pred koncem avgusta sklenila evropske nastope, se bosta do konca sezone v celoti osredotočila na državno in pokalno zvezdico. Po šestih krogih imajo vijoličasti šest točk prednosti pred Olimpijo, ki sploh ni prva zasledovalka Maribora. Štajerci so še okrepili igralski kader, saj se pod Pohorje vrača napadalec Sunny Omoregie, ki je v Ljudskem vrtu že igral, nazadnje pa se je preizkušal v Armeniji. Sedmi prvenstveni krog so nogometaši z dvema tekmama (Aluminij – Krško in Celje – Domžale) odprli že danes, preostale tri tekme pa bodo v nedeljo. Maribor bo gostoval v Kranju pri najmanj konkurenčnem moštvu v ligi, ki je vseh dosedanjih šest točk osvojilo v gosteh, medtem ko bo utrujena Olimpija doma pričakala velenjski Rudar. Gorica bo gostila Muro. Ker se bo v ponedeljek na Brdu pri Kranju zbrala reprezentanca, bodo prvoligaši dva tedna mirovali.

Nogometaši Aluminija postajajo hit uvodne četrtine državnega prvenstva. Potem ko so v prejšnjem krogu skorajda uprizorili preobrat v Murski Soboti, so se pred domačimi navijači vrnili v zmagoviti ritem. Z 1:0 so ugnali Krško, ki ostaja v spodnji polovici lestvice. Aluminij se je znova vrnil na drugo mesto in postal prvi zasledovalec vodilnih Mariborčanov.

Uvodna tekma sedmega kroga v Kidričevem ni navdušila maloštevilnih gledalcev, ki so na igrišču videli povprečno predstavo obeh moštev z malo ritma. Aluminij je imel obilo sreče, da je povedel v osemnajsti minuti, ko je Erik Gliha z leve strani poslal predložek v kazenski prostor gostov, žoga pa je s pomočjo posavskih branilcev končala za hrbtom vratarja Marka Zalokarja. V enakovredni tekmi je Krško nespretno lovilo izenačenje, povrhu pa je bil domači čuvaj mreže Luka Janžekovič vselej na mestu. V 71. minuti je Nenad Srečković zadel za izenačenje, a so sodniki gol razveljavili.

TRIGLAV – MARIBOR, v nedeljo ob 16. uri, sodnik: Balažič Dolg je teden, ko ni evropskih tekem, kar v Ljudskem vrtu nekoliko nerodno, a vseeno priznajo. »Malo je nenavadno, ker nam te tekme manjkajo. Več duelov bo na treningih, morda se bo občutilo, da je boj za mesta v ekipi večji,« je povedal Aleks Pihler. Po drugi strani je vsaj več časa za iskanje rešitev in te bo Maribor po domačem remiju s Celjem moral najti. »Pripravljali smo fazo napada, da ne bomo več šli v širino. Odločili smo se za dve, tri rešitve v napadu, kako prebiti nasprotnika,« je teden povzel Darko Milanič. Trener išče kreativne igralce s potezo več, saj so ob poškodbah na bočnem (Milec, Klinar) in iskanju forme na levem boku (Viler) vijoličasti sicer odvisni od podaj Amirja Derviševića. Če teh ni, je moštvo v krču. »Mi bomo do zadnjih 30 metrov žogo dobro pripeljali, potem pa želim videti odlično sodelovanje na majhnem prostoru. Ne pričakujem sprehoda, na razpolago imamo 90 minut, osvojiti moramo tri točke.« Čeprav so vijoličasti v lanski sezoni v Kranju zabili osem golov in obakrat zmagali (2:3, 0:5), se orli opirajo ravno na vtis, ki o Triglavu vlada v Mariboru. »Mariborčane smo že znali prestrašiti in tudi presenetiti,« je napovedal vezist Gašper Udovič. Z dodatkom, da bodo šli kot na vseh tekmah na zmago. V novi sezoni so vse točke osvojili v gosteh. Naš namig: 2. Verjetni postavi – Triglav: Arko, Mlakar, Kumer, Alić, Bojić, Kuhar, Udovič, Elsner, E. Kryeziu, Afoakwa, Majcen. Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Uskoković, Viler, Dervišević, Vrhovec, Hotić, Mešanović, Zahović, Mlakar.

GORICA – MURA, v nedeljo ob 18.05, sodnik: Borošak Podobno kot pri nekaterih drugih klubih, ki so ugasnili in nato zrasli na pogorišču, imamo tudi pri Muri »dvojno štetje«. Uradno bosta Gorica in Mura v nedeljo odigrali prvo medsebojno prvenstveno tekmo, sicer pa novo po petih letih, ko so bili Sobočani nazadnje prvoligaši. Kakršne koli povezave in tudi primerjave s tistim obdobjem ni, težko bi jo potegnili tudi s tekmo pred tremi leti na Fazaneriji, ko je takrat tretjeligaš Mura z 1:0 izločil Gorico v prvem pokalnem krogu. Še zanimiva podrobnost: tako kot pred tremi leti bo tudi tokrat v vlogi glavnega sodnika Alen Borošak. Ekipi prihajata na novo medsebojno srečanje z dobrima popotnicama – zmagama v prejšnjem krogu. Malce se sicer razlikujeta, saj je Gorica sorazmerno prepričljivo z 2:0 dobila gostovanje v Velenju, medtem ko so Sobočani v končnici tekme z Aluminijem popustili in prejeli dva zadetka za končnih 3:2. Sta pa obe ekipi na uvodu v novo sezono doživeli nekaj nihanj. Mednje sodi bleščečih Murinih 5:1 proti Domžalam, kmalu zatem pa nepričakovan domač poraz s Krškim. Gorica je premagala tri od štirih letošnjih evropskih predstavnikov, s četrtim, Mariborom, pa izgubila že z vstopom na avtobus proti Ljudskemu vrtu, kot v šali rečejo, ko ekipa na katerem od prizorišč serijsko izgublja. Naš namig: 1. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Osuji, Kotnik, Džuzdanović, Filipović. Mura: Šafarić, Kous, Maruško, Peričić, Šturm, Kozar, Lorbek, Šušnjara, Kouter, Bobičanec, Sirk.

OLIMPIJA – RUDAR, v nedeljo ob 20.15, sodnik: Vinčić Čeprav je imela glede na kakovost tekmecev odprto pot do lige Evropa, je za Olimpijo konec privilegija dveh tekem na teden. Zapravljena priložnost bo še dolgo pekla ljubljanske nogometaše, ki so postali ujetniki strokovnih zmot odpuščenih srbskih trenerjev. Novi trener Zoran Barišić, ki bo vajeti prevzel v ponedeljek, bo imel veliko dela tudi s popravljalnem napak predhodnikov. Če ne bo osvojil dvojne krone, bo njegova misija v Stožicah neuspešna. Proti Rudarju bo imel poslovilno tekmo dežurni gasilec na klopi Safet Hadžić, ki je pred tednom dni za zmago v Domžalah uporabil taktični načrt v skladu z nogometno logiko. »Čim prej se moramo približati Mariboru in ubraniti obe lovoriki,« razmišlja vezist Nik Kapun. Za Olimpijo bo naloga še zahtevnejša, ker bo prav do zadnjega kroga spočit in motiviran tudi Maribor. Ljubljanska zasedba bo naletela na dodatne težave, ker jo je za visoko odškodnino zapustil Abass Issah, zato bo velik del odgovornosti v napadu padel na Andreja Vombergarja. Rudar je z eno prvenstveno zmago na zadnjem mestu, zato se že trese stolček trenerju Marijanu Pušniku. Če bodo velenjski nogometaši nadaljevali agonijo tudi v Stožicah, bi ga vodstvo kluba lahko zamenjalo med reprezentančnim premorom. Naš namig: 1. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Brkić, Kronaveter, Črnic, Savić, Vombergar. Rudar: Pridigar, Ćoralić, Kašnik, Tomašević, Pušaver, Arap, Bolha, Muić, Trifković, Radić, Tučić.